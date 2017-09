Testfahrten in Misano: Rossi vor Comeback

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Valentino Rossi ist nur 18 Tage nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch wieder auf das Motorrad gestiegen und arbeitet an einem Blitz-Comeback in der Weltmeisterschaft. Der italienische MotoGP-Superstar absolvierte am Montag in Misano Testrunden auf einer Yamaha YZF-R1M. Am Mittwochabend soll entschieden werden, ob Rossi an diesem Wochenende beim Großen Preis von Aragónien an den Start gehen wird.



Ursprünglich war vorgesehen, dass "Doctor" Rossi in Spanien vom niederländischen Superbike-Piloten Michael van der Mark ersetzt wird. Jetzt könnte der WM-Vierte schneller als erwartet zurückkehren. Der neunmalige Weltmeister Rossi hatte sich Ende August im Motocross-Training verletzt und war Stunden später operiert worden.

"Der Vorfall tut mir leid. Jetzt will ich so schnell wie möglich zurück aufs Bike. Ich werde dafür mein Bestes geben", hatte Rossi nach dem Eingriff gesagt. Bislang hat der Yamaha-Werksfahrer wegen der Verletzung nur den Großen Preis von San Marino auf dem World Circuit Marco Simoncelli in Misano verpasst.