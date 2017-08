Österreich-GP: Öttl feiert, Folger schiebt Frust

Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 National Rugby League Rabbitohs -

Während Moto3-Pilot Philipp Öttl mit Platz zwei beim Großen Preis von Österreich das beste Ergebnis seiner Karriere feierte, wurde Jonas Folger in der MotoGP ausgerechnet an seinem 24. Geburtstag von einem technischen Defekt ausgebremst und ging leer aus.

In der Moto2 schied Sandro Cortese nach einer unverschuldeten Kollision aus.

Deutlich besser lief es für Öttl - doch obwohl der 21-Jährige erstmals seit zwei Jahren aufs Podium fuhr, war er nicht restlos glücklich. "Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, und dann war die Chance auf den Sieg weg", sagte der Bayer, der trotz des angesprochenen Fehlers nur dem spanischen Seriensieger Joan Mir den Vortritt lassen musste: "Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit einem noch besseren Ergebnis - aber natürlich fühlt es sich super an, hier 20 Punkte mitzunehmen."

Damit endete für Öttl eine 735 Tage lange Durststrecke. Im August 2015 war er in Indianapolis Dritter geworden und hatte dabei seine bis dato einzige Podiumsplatzierung eingefahren. Dieses Ergebnis toppte er erst zwei Jahre später. Dennoch werde "erst am Montagabend gefeiert", sagte Öttl ganz pflichtbewusst: "Davor testen wir noch."

Überhaupt keinen Grund zum Feiern hatte Jonas Folger, dessen Rennen in der Königsklasse nach wenigen Runden mit defekter Bremse in der Box endete. Dabei hatte Folger einen starken Start erwischt und sich von Rang 13 schnell in die Top Ten verbessert. Doch dann streikte nach wenigen Minuten die Bremse - und Folgers Traum vom Podium zum Geburtstag war jäh geplatzt.

Dovizioso siegt vor Marquez

Immerhin hatte er aus der Boxengasse beste Sicht, als sich Andrea Dovizioso (Italien) und Weltmeister Marc Marquez (Spanien) ein packendes Duell um den Sieg lieferten - mit dem besseren Ende für den Italiener. Dovizioso wehrte Marquez' wilde Überholversuche nervenstark ab und verbesserte sich in der WM mit 158 Punkten auf Rang zwei. Vorne bleibt Marquez mit 174. Maverick Vinales (Spanien), vor dem Österreich-Rennen Marquez' erster Verfolger, wurde in Spielberg nur Sechster und hat als neuer Dritter 150 Punkte.

Cortese beendete in der Moto2 noch nicht einmal die erste Runde. Nach einer Rempelei in der ersten Kurve musste der 27-Jährige seine Maschine abstellen. In Abwesenheit des verletzten Marcel Schrötter (Vilgertshofen) gewann Franco Morbidelli (Italien) vor Alex Marquez (Spanien) und Thomas Lüthi aus der Schweiz.