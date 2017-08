Márquez mit Streckenrekord in Silverstone

New Haven Open Women Single Live WTA Connecticut: Finale Winston-Salem Open Men Single Live ATP Winston-Salem: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Halbfinale & Finale Champions Hockey League Adler Mannheim -

Weltmeister Marc Márquez hat beim Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien in Silverstone eine Schallmauer durchbrochen. Der MotoGP-Pilot fuhr auf dem Kurs die erste Runde in unter zwei Minuten (1:59,941 Minuten) überhaupt und sicherte sich mit dem Streckenrekord die Pole Position.

Auf Platz zwei landete der italienische Superstar Valentino Rossi vor Lokalmatator Cal Crutchlow. Rookie Jonas Folger, der von einer Viruserkrankung geschwächt ist, geht vom zehnten Startplatz aus ins Rennen am Sonntag (16.30 Uhr/DMAX).

"Ich bin längst noch nicht 100 Prozent fit, aber ich fühle mich inzwischen wesentlich besser", so Folger. "Das habe ich eigentlich auch so erwartet, da ich die freie Zeit bis heute Morgen optimal genutzt habe, um mich so gut wie möglich zu erholen. Ich war am Abend in der Clinica Mobile und hatte ausreichend Schlaf. Das werde ich auch bis zum Rennen nicht anders machen, dann werde ich morgen bestimmt mindestens 94 Prozent fit sein", scherzte der Oberbayer aus Mühldorf am Inn in Anlehnung an seine Startnummer.