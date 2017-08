Folger: Entwarnung nach schwerem Sturz

Champions Hockey League Adler Mannheim -

MotoGP-Pilot Jonas Folger (Mühldorf am Inn) ist am Sonntag beim Warm-Up für den Großen Preis von England in Silverstone schwer gestürzt. Der 24-Jährige verlor in Kurve sieben die Kontrolle über seine Yamaha, die sich mehrfach überschlug und spektakulär über die Streckenbegrenzung flog.

Nach einigen bangen Minuten gab Folger via Twitter vorsichtig Entwarnung. "Der Medical Check war negativ, alles okay", schrieb der Rookie, der jedoch zur Beobachtung noch im Medical Center bleiben soll.

Der Bayer war von einer Viruserkrankung geschwächt nach Silverstone gereist, für das Rennen am Sonntag (16.30 Uhr) hatte er Startplatz zehn geholt. Ob Folger tatsächlich starten kann, war zunächst unklar.