Chaz Davies fährt in Laguna Seca

Erlebe

deinen Sport

live FIBA U19 World Cup Fr Live Frankreich -

Kanada FIBA U19 World Cup Fr 21:15 Deutschland -

USA National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4

Nur drei Wochen nach seinem Horrorsturz in der Superbike-WM kehrt Chaz Davies auf die Strecke zurück.

Der britische Motorrad-Pilot bekam von den Rennärzten grünes Licht und geht am Wochenende bei den beiden Läufen in Laguna Seca/USA an den Start. "Offiziell fit", schrieb das Ducati-Team des 30-Jährigen am Freitag bei Twitter.

Davies war am 17. Juni in der letzten Runde des ersten Rennens von Misano/Italien als Führender gestürzt und von Weltmeister Jonathan Rea überrollt worden. Dabei brach sich Davies einen Wirbelfortsatz. Ursprünglich war eine monatelange Pause befürchtet worden.

Durch das schnelle Comeback hat der WM-Dritte wegen der schweren Verletzung nur ein Rennen verpasst.