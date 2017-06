Rossi darf beim Heimrennen starten

Donnerstag, 01.06.2017

Der 38-Jährige bestand am Donnerstagmittag den notwendigen Check-up. Dies gab das Yamaha-Werksteam bekannt.

Rossi war in der vergangenen Woche beim Motocross in Mondavio nahe Pesaro gestürzt und hatte sich Verletzungen im Brustbereich sowie an Leber und Niere zugezogen. Die Ärzte stuften den neunmaligen Weltmeister aber als fit genug ein, um am Großen Preis von Italien teilnehmen zu können. Rossi ist nach sechs von 18 Läufen WM-Dritter.

"Leider habe ich noch starke Schmerzen im Bauch und in der Brust, aber es wird Tag für Tag besser", hatte "Doctor" Rossi am Mitwoch erklärt.

