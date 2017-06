Folger kommt glimpflich davon

Erlebe

deinen Sport

live AEGON Classic Women Single Fr Live WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr Live WTA Mallorca: Viertelfinals National Rugby League Sa 11:30 Roosters -

Storm AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals Rugby Union Internationals Sa 21:15 Argentinien -

Georgien AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1

MotoGP-Pilot Jonas Folger ist bei einem schweren Sturz im Training zum Großen Motorrad-Preis der Niederlande in Assen glimpflich davongekommen. Der 23-Jährige aus Mühldorf am Inn kam in Kurve 11 zu Fall und humpelte anschließend von zwei Helfern gestützt aus dem Kiesbett.

Im Medical Centre wurden nur leichte Verletzungen beim Yamaha-Fahrer festgestellt. "Wir waren in Sorge. Es war ein Sturz bei hohem Tempo", sagte Tech3-Teamchef Hervé Poncharal bei Eurosport: "Zum Glück ist er okay. Er hat Kratzer an der linken Hüfte." Folger habe nur leichte Schmerzen.

Einfluss auf seine Leistungen hatte der Abflug nicht. Folger belegte am Freitag in der Kombination beider Trainings den zweiten Platz und war nur 0,367 Sekunden langsamer als der Tagesschnellste Maverick Vinales (Spanien/Yamaha/1:33,130 Minuten).

Der Sturz ereignete sich kurz nach Beginn des ersten freien Trainings am Vormittag. Folger rutschte vermutlich auf einer Ölspur weg. Erst nach Reinigungsarbeiten wurde die Session fortgesetzt. "Das ist nicht der beste Weg, ins Wochenende zu starten", so Poncharal.