DTM: Das erste Rennen in Misano heute live im TV, Livestream und Liveticker

An diesem Wochenende gastiert die DTM im italienischen Misano, um das fünfte und sechste Rennen der Saison zu absolvieren. Hier erfahrt ihr, wo ihr das erste Rennen heute live verfolgen könnt.

DTM: Das erste Rennen in Misano live im TV und Livestream

In dieser Saison überträgt Sat.1 alle Rennen der DTM im Free-TV. Dementsprechend zeigt der private Sender auch heute Saisonrennen Nummer fünf live und in voller Länge. Die Übertragung startet um 13 Uhr in folgender Besetzung:

Moderatoren: Andrea Kaiser, Matthias Killing

Andrea Kaiser, Matthias Killing Kommentar: Edgar Mielke

Parallel zur TV-Übertragung bietet Sat.1 auch einen kostenlosen Livestream auf der ran-Website an.

Außerdem zeigt die DTM das Rennen auch auf der eigenen Website im Stream. Dort könnt ihr alle Boardkameras einzeln anschauen und somit das Rennen aus der Perspektive eines Fahrers verfolgen. Zudem bietet die DTM auch einen YouTube-Livestream an.

Die DTM in Misano im Liveticker

Wer das Rennen heute nicht am großen oder kleinen Bildschirm anschauen kann, verfolgt am besten den SPOX-Liveticker. Mit unserem Ticker seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand und verpasst keine wichtige Rennszene.

DTM in Misano: Der restliche Zeitplan des Wochenendes

Nach den beiden gestrigen Trainingseinheiten steht heute das erste Rennen auf dem Programm. Das Qualifying startet um 10.30 Uhr, das Rennen beginnt um 13.30 Uhr. Am morgigen Sonntag beginnt das Qualifying eine Viertelstunde später.

Datum Uhrzeit Session Sa., 08.06.19 10.30 Uhr Qualifying 1 13.30 Uhr Rennen 1 So., 09.06.19 10.45 Uhr Qualifying 2 13.30 Uhr Rennen 2

DTM: Die Fahrerwertung vor dem fünften Saisonrennen

Nach einem starken Wochenende in Zander, wo er 44 Punkte verbuchen konnte, hat sich der Österreicher Philipp Eng im BMW an die Spitze der Fahrerwertung geschoben. Schon jetzt bahnt sich ein Zweikampf mit Ex-Titelträger Rene Rast an.

Platz Fahrer Nationalität Konstrukteur Punkte 1 Philipp Eng Österreich BMW 59 2 Rene Rast Deutschland Audi 54 3 Marco Wittmann Deutschland BMW 43 4 Mike Rockenfeller Deutschland Audi 42 5 Nico Müller Schweiz Audi 41 6 Robin Frijs Niederlande Audi 31 7 Jamie Green Großbritannien Audi 25 8 Bruno Spengler Kanada BMW 24 9 Loic Duval Frankreich Audi 22 10 Sheldon van der Linde Südafrika BMW 21

DTM: Der restliche Rennkalender

An jedem Rennwochenende finden in der DTM zwei Rennen statt, deshalb verteilen sich die restlichen 14 Saisonrennen auf sieben Standorte. Bis Ende Oktober wandert der DTM-Zirkus einmal quer durch Europa.