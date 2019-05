DTM in Hockenheim heute live: Qualifying und Rennen im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

Am Freitag hat die neue DTM-Saison begonnen. Am heutigen Sonntag findet in Hockenheim das zweite Rennen an diesem Auftakt-Wochenende statt. Alles was ihr bezüglich der Live-Berichterstattung im TV, Livestream und im Liveticker wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Es ist wieder soweit: Die DTM und ihre Fahrer sind nach knapp einem halben Jahr zurück auf der Rennstrecke. Gestern fand bereits das erste Rennen des neuen DTM-Jahres 2019 auf dem Hockenheimring statt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Heute Nachmittag gehen die Fahrer zum zweiten Wochenend-Rennen in Hockenheim an den Start.

DTM aus Hockenheim live: Heute im Free-TV

Wie schon am Samstag kümmert sich erneut der Free-TV-Sender Sat.1 um die Live-Übertragung im Fernsehen. Der Sender hat sich für alle Rennen der neuen DTM-Saison 2019 die Live-Übertragungsrechte gesichert und geht somit das zweite Jahr in Folge als offizieller TV-Partner der DTM in die neue Saison.

Folgendes Sat.1-Personal geht für "ran racing" bei den anstehenden Rennen der neuen Saison live auf Sendung:

Moderatoren:

Andrea Kaiser & Matthias Killing

Kommentator: Edgar Mielke

Experten: Timo Scheider und Martin Tomczyk

Mit der Live-Übertragung geht es pünktlich um 13 Uhr, also eine halbe Stunde vor Beginn des Rennens, los. Das Qualifying am Vormittag wird nicht im TV übertragen.

DTM in Hockenheim 2019 heute im LIVESTREAM

Doch das anstehende Sonntags-Rennen wird nicht ausschließlich im TV zu sehen sein. Sat.1 strahlt das Qualifying ab 10.45 Uhr sowie das Rennen ab 13 Uhr jeweils via Livestream auf ran.de aus.

Neben dem Livestream auf ran.de wird es ebenfalls einen Livestream auf der offiziellen DTM-Website geben. DTM.com zeigt sowohl das Qualifiying 2 als auch das zweite Rennen live und in voller Länge.

Darüber hinaus können Fans der DTM das Rennen mittels des offiziellen DTM-YouTube-Kanals aus der Onboard-Perspektive, also aus Fahrersicht, miterleben.

DTM Hockenheim-Rennen: LIVETICKER und Highlights

Selbstverständlich wird das anstehende Qualifying sowie das Rennen erneut im SPOX-Liveticker verfügbar sein. Mithilfe des Livetickers bei SPOX bleibt ihr immer und überall - egal ob via Smartphone oder Tablett - zum Verlauf aller ansehenden Rennen auf dem Laufenden.

Zum DTM-Liveticker des anstehende Qualfiyings geht's hier lang, zum Liveticker des Rennens am Nachmittag hier lang.

Außerdem liefert der Free-TV-Sender Sport1 ab 22 Uhr alle Nachberichte und Highlights des Tages.

DTM 2019, Hockenheim: Das heutige Programm im Überblick

Mit dem Qualiyfing geht's bereits ab 10.45 Uhr los. Danach folgen die Informationsrunden, die Startfeldpräsentationen sowie schließlich das Rennen. Am späten Nachmittag ist die Siegerehrung als letzter Programmpunkt geplant.

Das gesamt Tagesprogramm am Hockenheimring (u.a. Qualifiying, Rennen, Siegerehrung):

Start Ende Session/Event 10.45 Uhr 11.05 Uhr Qualfiying Rennen 2 12.50 Uhr 12.55 Uhr Informationsrunden 13.00 Uhr 13.15 Uhr Starterfeldpräsentation 13.30 Uhr 14.28 Uhr Rennen 2 14.40 - Siegerehrung

DTM 2019: Ergebnisse des ersten Rennens der neuen Saison

Die Ergebnisse vom ersten Rennen der neuen DTM-Saison 2019 am Hockenheimring:

Pl. Fahrer Team Hersteller Zeit 1 Marco Wittmann BMW Team RMG BMW 1:48.215 2 Mike Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix Audi 1:48.281 3 Paul Di Resta R-Motorsport Aston Martin 1:49.191 4 René Rast Audi Sport Team Rosberg Audi 1:49.510 5 Robin Frijns Audi Sport Team Abt Sportsline Audi 1:49.535 6 Jake Dennis R-Motorsport Aston Martin 1:49.762 7 Sheldon van der Linde BMW Team RBM BMW 1:50.331 8 Timo Glock BMW Team RMG BMW 1:50.509 9 Joel Eriksson BMW Team RBM BMW 1:50.626 10 Nico Müller Audi Sport Team Abt Sportsline Audi 1:50.839