DTM: Das erste Rennen in Zolder heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die DTM macht an diesem Wochenende halt im niederländischen Zolder. Hier erfahrt ihr, wo ihr das erste Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Insgesamt werden in der 2019er-Saison 18 Wertungsläufe ausgetragen. In Zolder finden die Rennen drei und vier statt.

DTM-Rennen in Zolder heute live im TV und Livestream

In dieser Saison werden alle Rennen der DTM auf dem Free-TV-Sender Sat.1 übertragen. Dementsprechend könnt ihr das erste Rennen am heutigen Samstag sowie das zweite Rennen morgen im Fernsehen verfolgen.

Darüber hinaus bietet der Sender auch einen Livestream des Qualifyings und der Rennen auf ran.de an. Die DTM strahlt alle Einheiten des Wochenendes auf der offiziellen Website und ihrem YouTube-Kanal aus.

Zolder: Die DTM im Liveticker

Wer das Rennen heute nicht auf dem großen oder kleinen Bildschirm verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, das ganze Geschehen des Wochenende im Liveticker mitzulesen. Das Rennen startet um 13.30 Uhr.

DTM: Der restliche Zeitplan des Zolder-Wochenendes

Das erste Rennen findet am heutigen Samstag statt, auch morgen starten die Boliden um 13.30 Uhr in das zweite Rennen des Wochenendes.

Datum Uhrzeit Event Sa., 18.05.19 10.35 Uhr Qualifying für Rennen 1 13.30 Uhr Rennen 1 So., 19.05.19 10.25 Uhr Qualifying für Rennen 2 13.30 Uhr Rennen 2

DTM: Marco Wittmann wieder an der Spitze

Das erste Wochenende am Hockenheimring war von viel Dramatik geprägt, am Ende war Marco Wittmann im BMW der konstanteste und schob sich mit einem ersten und einem achten Platz an die Spitze der Fahrerwertung.

Nach dem Regenrennen am Samstag dominierten die Audi am Sonntag und konnten alle drei Podestplätze abräumen. Ganz oben landete Rene Rast, der allerdings nach einem Rennen zum Vergessen am Samstag mit 25 Punkten momentan auf Rang drei liegt.

DTM: Die Fahrerwertung nach zwei Rennen

In diesem Jahr werden in der DTM 18 Rennen auf neun Strecken ausgetragen, nach dem ersten Wochenende ist das Feld noch einigermaßen eng beieinander.