War es das mit der DTM?

World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 World Matchplay Mi 20:00 World Matchplay: Tag 5 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale

Der Mercedes-Donnerschlag aus heiterem Himmel drängt die DTM an den Rand der Existenz. Die Mitstreiter Audi und BMW vermeiden ein klares Bekenntnis zur Tourenwagenserie, die Verlängerung des auslaufenden TV-Vertrags mit der ARD erscheint nach der Abschiedsankündigung des erfolgreichsten DTM-Herstellers zum Ende der Saison 2018 höchst zweifelhaft.



Die neue Führungsriege des Vermarkters ITR um den früheren Formel-1-Star Gerhard Berger muss statt kleiner Schönheitskorrekturen am Konzept plötzlich händeringend einen namhaften Mercedes-Ersatz gewinnen. Es wird wohl eine Sisyphosaufgabe - zumal die großen Hersteller offenkundig magisch von der Elektroserie Formel E angezogen werden.

Audi und BMW jedenfalls wollten in einer ersten Reaktion keine Garantie geben, der DTM langfristig die Treue zu halten. "Die Konsequenzen für Audi und die DTM sind adhoc nicht absehbar", sagte Audi-Sportchef Dieter Gass auf SID-Nachfrage. Es gelte nun, "diese neue Situation mit allen Beteiligten zu analysieren, Lösungen zu finden und etwaige Alternativen zur DTM zu bewerten." Auch BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt erklärte vielsagend, man werde "diese neue Situation nun bewerten".

Für den früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher ist der Rückzug von Mercedes nicht weniger als ein "herber Schlag für den deutschen Motorsport". Der 42-Jährige, der von 2008 bis 2012 für die Stuttgarter in der DTM hinter dem Steuer saß, sagte dem SID weiter: "Ich hoffe, Gerhard Berger hat einen Plan B. Die DTM ist eine tolle Plattform für viele Fahrer. Ein Aus wäre ein herber Verlust."

War Mercedes das Gesicht der DTM?

In Mercedes verliert die DTM gewissermaßen ihr Pendant zu Ferrari in der Formel 1. Die Stuttgarter waren in 26 von bislang 31 Saisons dabei und führen nahezu alle Rekordstatistiken an. Zehn Fahrermeisterschaften und 13 Teamtitel sind ebenso unerreicht wie 183 Rennsiege, 128 Pole Positions sowie 540 Podestplätze.

Die Mitstreiter Audi und BMW werden nun urplötzlich vor die Frage nach ihrer eigenen Ausrichtung gestellt - und diese Gemengelage könnte gravierende Folgen für die DTM haben. Nach der Rückkehr von BMW 2012 jedenfalls hatten sich die Verantwortlichen auf den Grundsatz verständigt, dass die Serie mindestens drei konkurrierende Hersteller benötigt.

Gravierend ist der Rückzug von Mercedes wohl auch für die Partnerschaft mit der ARD: Der TV-Vertrag des öffentlich-rechtlichen Senders mit der DTM läuft zum Jahresende aus, die Quoten überspringen auch jetzt schon nur selten die Eine-Million-Marke. Die ARD ließ eine SID-Anfrage zunächst unbeantwortet.

Die ITR übte sich im Angesicht der bedrohlichen Gemengelage in Zweckoptiomismus und setzt auf den Faktor Zeit. "Wir müssen die Entscheidung sportlich fair respektieren", teilte die Organisation mit: "Die DTM ist eine der bedeutendsten Tourenwagen-Serien der Welt. Mercedes hat den Ausstieg mit weitem Vorlauf angekündigt. Damit bleibt der ITR Zeit, die Situation zu analysieren und ein tragfähiges Konzept für die Zukunft aufzusetzen."

Was ist die Alternative?

Dass ein alternativer Hersteller auch nur annähernd die Kragenweite von Edel-Autobauer Mercedes-Benz haben würde, ist allerdings nahezu ausgeschlossen. Eine lange angedachte Kooperation mit der japanischen Super GT-Serie (u.a. mit Toyota bzw. der Luxusmarke Lexus) könnte zumindest ein Kompromiss sein. Ob er die DTM, die 2000 nach vierjährigem Aus eine Renaissance erlebt hatte, retten kann, darf nach jetzigem Stand angezweifelt werden.

"Überrascht" zeigte sich Ralf Schumacher über die Begründung des Schrittes durch Mercedes, da er die DTM nach wie vor als Nummer zwei im Motorsport sieht. Durch die strategische Neuausrichtung will der Autobauer seine Position im Bereich Elektromobilität stärken.

Auch Audi (ab der Saison 2017/18) und BMW (ab 2018/19) engagieren sich zukünftig in der Formel E. Durch diese Ballung an großen Marken ist Publicity quasi garantiert. Wenn auch noch Piloten mit großen Namen ins Cockpit steigen, könnten die Formel-E-Rennen in Weltmetropolen wie Berlin, New York oder Paris eine ganz andere Aufmerksamkeit erfahren - wohl zum Nachteil der DTM.