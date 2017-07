Chambliss gewinnt, Matthias Dolderer scheitert

Bucharest Open Women Single So Live WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So Live ATP Umag: Finale World Matchplay So Live World Matchplay: Tag 2 -

Der deutsche Pilot Matthias Dolderer schied bei der fünften Station der Red Bull Air Race Saison 2017 in Kazan nach einem Pylon-Hit in der Round of 14 aus und musste sich mit Platz zehn zufrieden geben. Den Sieg beim ersten Rennen überhaupt in Russland sicherte sich der US-Amerikaner Kirby Chambliss, der damit auch die Führung im WM-Gesamtklassement übernahm.

Bei der Premiere des Red Bull Air Race in Russland unterlag Weltmeister Matthias Dolderer in der Round of 14 dem US-Amerikaner und späteren Sieger Kirby Chambliss und musste sich mit Platz zehn zufrieden geben. Beide Piloten trafen ein Pylon und kassierten dafür drei Strafsekunden. Am Ende fehlten dem 46-jährigen Tannheimer dann aber winzige sieben Hundertstelsekunden zum Einzug in die nächste Runde.

"Wir hatten hier jeden Tag ein anderes Wetter, der Wind kam immer aus anderen Richtungen. Das ist dann jedes Mal wie ein anderer Track, weil man andere Linien fliegen muss. Heute kam dann auch noch der Regen dazu", so Dolderer. "Ich bin gut aus Gate 5 gekommen, dann aber zu eng geflogen - das kann passieren. Ansonsten war es ein sehr guter Run." Insgesamt verfolgten 90.000 Zuschauer die Action am Rennwochenende. Das Rennen in Kazan war das erste überhaupt in der Geschichte des Sports in Russland.

Den Sieg bei der fünften von insgesamt acht Station der Red Bull Air Race Saison 2017 sicherte sich Kirby Chambliss. Für den US-Amerikaner war es nach seinem Triumph vor drei Wochen in Budapest bereits der zweite Sieg in Folge. Zweiter wurde der Kanadier Pete McLeod, auf Rang drei flog Michael Goulian (USA). Chambliss übernahm mit seinem Sieg auch die WM-Führung, liegt nun mit 40 Punkten an der Spitze des Rankings. Der Japaner Yoshihide Muroya nimmt mit nur einem Zähler Rückstand Platz zwei ein (39), punktgleich dahinter rangiert Martin Sonka aus der Tschechischen Republik auf Platz drei. Matthias Dolderer ist Sechster mit 24 Punkten.