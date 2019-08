MotoGP: Wann findet das nächste Rennen statt?

Wann und wo findet das zwölfte Rennen der MotoGP statt? Wie sieht die aktuelle Gesamtwertung aus? SPOX hat alle Antworten für Euch!

MotoGP: Wann und wo findet das nächste Rennen statt?

Das nächste MotoGP-Wochenende läuft vom Freitag, dem 23. August, bis zum Sonntag, dem 25. August 2019. Wie immer ist der Freitag für Freie Trainings eingeplant, am Samstag folgt das Qualifying und am Sonntag der Höhepunkt, das Rennen.

Letzteres wird um 14 Uhr gestartet. Bereits um 12.20 Uhr startet die Moto3, um 15.30 Uhr starten die Fahrer der Moto2.

Gefahren werden die Rennen auf dem legendären Parcour von Silverstone (Großbritannien). Auf dem ehemaligen Militärflugplatz wurde 1950 der erste Formel-1-GP überhaupt ausgefahren, was die Strecke weltberühmt machte.

MotoGP: Das vergangene Rennen in Österreich

Der GP von Österreich bot die größtmögliche Spannung. Bis zur letzten Kurve führte Marc Marquez, doch Andrea Dovizioso fand noch einen Weg, um am Honda-Piloten vorbeizuziehen und feierte auf seiner Ducati den Sieg - mit ganzen 0,213 Sekunden Vorsprung. "Ich musste es probieren", sagte der Sieger später.

Nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass es zwischen den beiden so eng wurde: Bereits beim Auftaktrennen in Katar hatte "Dovi" seinen Konkurrenten nur hauchdünn hinter sich gelassen. Abstand damals: 0,023 Sekunden.

Seit der Rückkehr an den Red Bull Ring 2016 standen damit nur Ducati-Fahrer am Ende ganz oben auf dem Treppchen:

Jahr Fahrer 2019 Andrea Divizioso 2018 Jorge Lorenzo 2017 Andrea Divizioso 2016 Andrea Iannone

MotoGP LIVE im TV und Stream

Wenn Ihr das Rennen im Livestream verfolgen wollt, seid Ihr auf DAZN richtig. Hier laufen alle Sessions.

Im Free-TV läuft die MotoGP auf ServusTV. Hier laufen Qualifyings und Rennen.

MotoGP: Die aktuelle Gesamtwertung

Vor dem Rennen in Silverstone sieht die Gesamtwertung so aus:

Platz Fahrer Motorrad Punkte 1 Marc Marquez Honda 230 2 Andrea Divizioso Ducati 172 3 Danilo Petrucci Ducati 136 4 Alex Rins Suzuki 124 5 Valentino Rossi Yamaha 103

MotoGP: Die aktuelle Herstellerwertung

Trotz des Ducati-Sieges in Österreich liegt Honda in der Herstellerwertung vorne.