MotoGP: Rennen in Großbritannien heute live im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag steht in der MotoGP der Große Preis von Großbritannien auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, wo ihr den Höhepunkt des Rennwochenendes live im TV und Livestream verfolgen könnt.

MotoGP: Wann und wo findet der Großbritannien-GP statt?

Das Rennwochenende in Großbritannien findet vom 23. bis 25. August statt. Austragungsort ist die legendäre Strecke von Silverstone, auf der 1950 der erste Formel-1-GP der Geschichte stattfand. Nach zwei Trainingsläufen am Freitag und zwei weiteren sowie den Qualifyings am Samstag geht es heute um Punkte für die Gesamtwertung.

Datum Uhrzeit Event Sonntag, 25. August 10.30 Uhr Warm Up Sonntag, 25. August 14 Uhr Rennen

MotoGP in Großbritannien heute live im TV und Livestream

DAZN berichtet ausführlich vom Rennwochenende in Silverstone und überträgt alle Sessions live und in voller Länge. Am Freitag und Samstag übertrug der Streamingdienst bereits alle Trainingsläufe.

Im Free-TV ist die MotoGP auf ServusTV zu sehen. Dort laufen jedoch nur die Qualifyings und Rennen.

MotoGP: So lief das Qualifying in Silverstone

Marc Marquez war im Qualifying fast eine halbe Sekunde schneller als der zweitplatzierte Valentino Rossi. Der Spanier stellte zudem eine Rekordzeit auf: In weniger als 1:58.168 Minuten umrundete den Traditionskurs in Silverstone noch keiner. Marquez belegt zum vierten Mal in Folge den ersten Startplatz.

Platz Fahrer 1 Marc Marquez 2 Valentino Rossi 3 Jack Miller 4 Fabio Quartararo 5 Alex Rins 6 Maverick Vinales 7 Andrea Dovizioso 8 Franco Morbidelli 9 Cal Crutchlow

MotoGP: Die Gesamtwertung nach elf Rennen

In den ersten elf Rennen gab es bereits fünf verschiedene Sieger. Auch in Silverstone ist mit einer engen Entscheidung zu rechnen: "Die Yamaha funktioniert hier sehr gut. Valentino, Fabio und Maverick sind konstant schnell unterwegs. Dovi kann aber genauso mitmischen", sagte Marquez nach dem Qualifying, während Rossi ergänzte: "Ich glaube, dass es eine große Gruppe geben wird."

Platz Fahrer Team Punkte 1 Marc Marquez Repsol Honda Team 230 2 Andrea Dovizioso Ducati Team 172 3 Danilo Petrucci Ducati Team 136 4 Alex Rins Team Suzuki 124 5 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha 103 6 Maverick Vinales Monster Energy Yamaha 102 7 Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT 92 8 Jack Miller Pramac Racing 86 9 Cal Crutchlow LCR Honda 78 10 Takaaki Nakagami LRC Honda 62

MotoGP: Der Rennkalender der Saison 2019

Das Moto-GP-Jahr wurde am 10. März mit dem Rennen in Katar eröffnet und endet gut acht Monate später mit dem Großen Preis von Valencia.