DTM: Qualifying und Rennen in Assen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute stehen in Assen das zweite Qualifying und das zweite Rennen des aktuellen DTM-Wochenendes an. Hier bekommt ihr Infos zur Übertragung im TV und Livestream und erfahrt, wo ihr Marco Wittmann und Co. im Liveticker verfolgen könnt.

Die DTM-Saison 2019 hat vor diesem Rennen Halbzeit. Das heißt, auf die Fahrer warten in diesem Jahr noch neun Rennen.

DTM in Assen: Wann beginnen Qualifying und Rennen?

Das Qualifying beginnt um 10.20 Uhr und läuft bis 10.40 Uhr. Das Rennen startet dann um 13.30 Uhr.

DTM: Qualifying und Rennen heute live im TV und Livestream

Wie üblich in dieser Saison könnt ihr das Rennen auf Sat1 im Free-TV sehen. Andrea Kaiser und Matthias Killing führen durch die Sendung, die um 13 Uhr - also eine halbe Stunde vor Rennstart - beginnt. Der Sender bietet zudem einen Livestream auf ran.de an, auf dem ihr zuvor schon das Qualifying verfolgen könnt.

Livestreams bieten außerdem auch die DTM selbst via DTM.com und Motorsport-Total.com an.

DTM: Qualifying und Rennen heute im Liveticker

Ihr habt kein TV-Bild und keinen Livestream zur Verfügung? Dann hat SPOX mit seinem Liveticker die perfekte Alternative. Hier verpasst ihr keine entscheidende Szene von der Strecke und bleibt up to date.

Assen: Marco Wittmann gewinnt Rennen 1

Zum ersten Mal überhaupt ist die DTM in der "Kathedrale des Speeds" zu Gast. Und als Debütsieger durfte sich am Samstag BMW-Pilot Marco Wittmann feiern lassen, der sich vor Nico Müller und Rene Rast im Audi durchsetzte. Für Wittmann war es der dritte Saisonsieg.

"Die perfekte Ausbeute! Es ist ein super Gefühl. Vor allem nach dem Heimrennen am Norisring, wo wir schlecht abgeschnitten haben", freute sich Wittmann nach dem Triumph.

Damit hat er zur Halbzeit 45 Punkte Rückstand auf den Gesamtführenden Rast, der auf 145 Zähler kommt.

