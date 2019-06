MotoGP: Das Rennen in Spanien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am dritten und finalen Tag des Rennwochenendes des GP in Spanien steht heute das große Rennen auf dem Programm. Wer kann sich den Titel in Barcelona sichern? Hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr den Spanien GP live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die MotoGP ist nach nur einem Monat schon wieder zurück in Spanien - genauer in Barcelona. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya findet am heutigen Sonntag das abschließende Rennen des Wochenendes statt.

MotoGP: Die heutigen Termine

Bereits um 9.40 Uhr geht es auf dem Circuit in Barcelona los mit dem Warm-Up des Teilnehmerfeldes. Ab 14 Uhr startet dann das Rennen. Hier der genaue Überblick:

Session Zeitplan Warm-Up 9.40 Uhr - 12 Uhr Rennen ab 14 Uhr

MotoGP: Das Rennen heute live im TV und Livestream

Der Internetstreaming-Dienst DAZN hält in der Rennsaison 2019 die Rechte an der MotoGP. DAZN überträgt alle Rennwochenenden live und in voller Länge. Mit dabei auch alle Trainings, Qualifyings und Moto2/Moto3-Events.

Folgendes DAZN-Personal begleitet euch am heutigen Sonntag durch den Renntag in Barcelona:

Kommentator Eddie Mielke

Experte: Florian Alt

Alternativ zum kostenpfllichtigen Internetstreaming-Dienst könnt ihr auch das Liveangebot des Free-TV-Senders Servus TV nutzen. Der Sender ist ebenfalls das gesamte Wochenende mit dabei.

Zur Nutzung auf mobilen Engeräten wie Smartphones oder Tablets bietet Servus TV auch einen Livestream an.

Zu guter Letzt bietet auch die offizielle Seite der MotoGP einen exklusiven Livestream an. Dieser wird allerdings ausschließlich auf Englisch kommentiert.

SpanienGP: Das Rennen heute im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild müsst ihr allerdings nicht auf die Highlights des Spanien-GP verzichten. SPOX bietet den gesamten Renntag im Liveticker an und beschreibt umfassend alle Ereignisse auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Hier geht's zum Liveticker der SpanienGP.

SpanienGP: Quartararo auf der Pole Position

Der Mann der Stunde in der MotoGP ist in der Saison 2019 weiterhin der Rookie Fabio Quartararo. Der Franzose konnte sich im Qualifying am gestrigen Samstag knapp vor Marc Marquez und Maverick Vinales durchsetzen.

Bei bestem Wetter konnte der 20-Jährige sich im zweiten Stint seine Bestzeit erfahren, die zuvor noch Morbidelli inne hielt. Auch ein letzter Angriff von Marquez scheiterte um 0.015 Sekunden.

MotoGP: Die Strecke in Barcelona

Alle Rennen, Trainings und Qualifyings am Wochenende finden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Die Rennstrecke liegt in der katalonischen Provinz Montmelo und ist ungefähr 20 Kilometer von Barcelona entfernt. MotoGP-Rennen werden hier bereits seit 1966 im jährlichen Rhythmus ausgetragen.

Die Strecke ist stolze 4655 Meter lang, wobei die Fahrer 24 Runden zurücklegen müssen. Eröffnet wurde der Circuit ursprüngich für die Formel 1 bereits im September 1991.

MotoGP 2019: Aktuelle WM-Rangliste

Der aktuelle WM-Stand vor dem Rennen in Barcelona