MotoGP in Spanien: Termine, Zeitplan und Übertragungen im TV/LIVESTREAM

Schon am Freitag wird in der MotoGP ein neues Rennwochenende eingeläutet. Diesmal treffen sich die weltbesten Fahrer, um den Sieger des GP von Barcelona unter sich auszumachen. Nach dem Grand Prix in Jerez findet das zweite Rennen der laufenden MotoGP-Saison in Spanien statt. SPOX liefert euch alles rund um den Zeitplan und die Live-Übertragungen.

MotoGP-Saison 2019: Kommende Termine und Rennen im Überblick

Seit Saisonstart im März gingen bislang sechs MotoGP-Rennen über die Bühne. Beim letzten Grand Prix feierte Danilo Petrucci einen Heimerfolg und landete vor dem Spanier Marquez sowie Landsmann Dovizioso auf Platz eins.

Nach knapp einem Monat kehrt die MotoGP wieder nach Spanien zurück. Dieses Mal gehen die Fahrer in Katalonien, genauer in Barcelona, an den Start.

Anstehende MotoGP-Rennen der Saison 2019 im Überblick:

Austragungsort Datum Beginn des Rennens Katalonien / Barcelona 16.06.2019 Rennen: 14:00 Uhr Niederlande / Assen 30.06.2019 Rennen: 14:00 Uhr Deutschland / Sachsenring 07.07.2019 Rennen: 14:00 Uhr Tschechien / Brünn 04.08.2019 Rennen: 14:00 Uhr

GP von Spanien, Barcelona: Zeitplan der Trainings, Qualifyings und des Rennens

Bereits am morgigen Freitag geht es mit den ersten beiden Trainings in Barcelona los. Das erste Training ist für 9.55 Uhr angesetzt, während das zweite um 14.10 Uhr beginnen soll.

Einen Tag später stehen dann zwei weitere Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Samstag Nachmittag finden außerdem die beiden Qualifyings statt.

Zum siebten Rennen der Saison finden sich die MotoGP-Fahrer am Sonntag Nachmittag auf der Rennstrecke ein. Der Start des Rennens ist für 14 Uhr terminiert.

Alle Rennen aller WM-Rennklassen in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Klasse Event 16.06. 11.00 Uhr Moto3 Rennen 16.06. 12.20 Uhr Moto2 Rennen 16.06. 14.00 Uhr MotoGP Rennen

Spanien-GP 2019 in Barcelona live: Übertragung im TV und LIVESTREAM

Der Streaming-Dienst DAZN ist wie gewohnt bei allen Rennen mit von der Partie. Darüber hinaus zeigt DAZN die freien Trainings und Qualifyings der MotoGP, Moto2 sowie Moto3 live und in voller Länge im Stream. Am Vormittag finden die Moto2- und Moto3-Rennen statt. Folgendes DAZN-Personal geht beim Sonntags-Rennen live auf Sendung:

Kommentator: Eddie Mielke

Experte: Florian Alt

Auch der Free-TV-Sender ServusTV ist am kommenden Wochenende erneut am Start. ServusTV überträgt neben den Qualifyings der drei WM-Klassen auch das 4. Freie Training der MotoGP. Am Renn-Sonntag beginnt die Live-Berichterstattung zum MotoGP-, Moto2- und Moto3-Rennen ab 10.20 Uhr.

Auf der offiziellen MotoGP-Website habt ihr die Möglichkeit, alle Sessions und Rennen via Livestream mitzuverfolgen. Dabei werden alle Events auf Englisch kommentiert.

Barcelona-GP 2019: Der Circuit de Barcelona-Catalunya

Alle Rennen am Wochenende finden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Die Rennstrecke liegt in der katalonischen Provinz Montmelo und ist ungefähr 20 Kilometer von Barcelona entfernt. MotoGP-Rennen werden hier bereits seit 1966 im jährlichen Rhythmus ausgetragen.

Die Streckenlänge beträgt 4655 Meter, wobei die Fahrer 24 Runden zurücklegen müssen.

MotoGP 2019: Aktueller WM-Stand

