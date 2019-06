MotoGP heute im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Am heutigen Freitag wird ein neues Rennwochenende in der MotoGP eingeläutet. An diesem Wochenende wird in Barcelona der Spanien-GP-Sieger ausgefahren. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles rund um das zweite spanische Rennen der aktuellen Rennsaison und zur Übertragung aus Barcelona.

Nach knapp einem Monat kehrt die MotoGP wieder nach Spanien zurück. Dieses Mal gehen die Fahrer in Katalonien, genauer in Barcelona, an den Start. Nach dem Saisonstart im März ist es das insgesamt siebte Rennwochenende der laufenden Saison.

MotoGP: Die Trainings - und Renntermine

Am heutigen Freitag geht es mit den ersten beiden Trainings in Barcelona los. Das erste Training ist dabei bereits für 9.55 Uhr angesetzt, das zweite soll um 14.10 Uhr starten.

Am Samstag gibt es zwei weitere Trainingseinheiten, worauf im Anschluss das Qualifying folgt.

Zum siebten Saisonrennen und zweiten Rennen in Spanien treffen sich die Fahrer am Sonntag-Nachmittag auf der Rennstrecke in Barcelona. Los geht es um 14 Uhr. Hier alle Rennen im Überblick:

Datum Uhrzeit Klasse Event 16.06. 11.00 Uhr Moto3 Rennen 16.06. 12.20 Uhr Moto2 Rennen 16.06. 14.00 Uhr MotoGP Rennen

MotoGP heute live auf DAZN

Der Internetstreaming-Dienst DAZN hält die Übertragungsrechte an der Moto GP und ist bei allen Rennen live dabei. Darüber hinaus gibt es bei DAZN auch am heutigen Freitag schon alle Trainings der Moto GP, Moto2 und Moto3 live und in voller Länge zu sehen. Folgendes DAZN-Personal führt euch durch das MotoGP-Wochenende:

Kommentator: Eddie Mielke

Experte: Florian Alt

Neben dem kostenpflichtigen Streamingdienst ist auch der Free-TV-Sender ServusTV das ganze Wochenende live dabei. Neben der Übertragung im Fernsehen könnt ihr hierbei auch den Livestream des Senders unter servus.com auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets nutzen.

Und zu guter Letzt habt ihr auf der offiziellen MotoGP-Website die Möglichkeit, alle Ereignisse rund um die MotoGP im Livestream mitzuverfolgen. Die Kommentatoren sprechen dabei ausschließlich auf Englisch.

Barcelona-GP 2019: Der Circuit de Barcelona-Catalunya

Alle Rennen, Trainings und Qualifyings am Wochenende finden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. Die Rennstrecke liegt in der katalonischen Provinz Montmelo und ist ungefähr 20 Kilometer von Barcelona entfernt. MotoGP-Rennen werden hier bereits seit 1966 im jährlichen Rhythmus ausgetragen.

Die Streckenlänge beträgt 4655 Meter, wobei die Fahrer 24 Runden zurücklegen müssen.

MotoGP 2019: Aktueller WM-Stand

Der aktuelle WM-Stand nach sechs Rennen der MotoGP-Saison 2019: