Indy 500 2019: Livestream, TV-Übertragung, Zeitplan und Infos zu Fernando Alonso

Das Indy 500 gehört zu den wichtigsten Autorennen der Welt. Wo ihr das Event inklusive Qualifyings im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt ihr hier. Außerdem erhaltet ihr Infos über den Zeitplan und die Teilnehmer rund um Ex-Formel-1-Pilot Fernando Alonso.

Was ist das Indy 500?

Die IndyCar Series ist die wichtigste Rennserie in Amerika und hat mit dem Indy 500 eines der ältesteten und gefährlichsten Autorennen der Welt zu bieten. Wer hier gewinnt, schreibt Motorsportgeschichte - und darf sich über ein üppiges Preisgeld freuen. Im Vorjahr kassierte Sieger Will Power rund 2,5 Millionen US-Dollar. Insgesamt werden etwa 13 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

Indy 500 2019: Übertragung im TV und Livestream

Die Online-Plattform DAZN zeigt die komplette IndyCar-Saison 2019 live und exklusiv. Dementsprechend gibt es hier auch das 103. Indy 500 im Livestream zu sehen. Im Programm ist dabei allerdings nicht nur das Rennen, sondern auch schon die Qualifyings eine Woche zuvor.

DAZN zeigt sich im Motorsportbereich darüber hinaus für die Rallye-Weltmeisterschaft und MotoGP verantwortlich. Zudem gibt es auf dem "Netflix des Sports" auch die NBA-Playoffs, Boxen, Tennis, die Eishockey-WM und natürlich internationalen Top-Fußball zu sehen.

Im ersten Monat ist DAZN kostenlos. Wenn ihr das Indy 500 also gratis sehen wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich ein Abonnement zu sichern. Anschließend kostet der Streamingdienst 9,99 Euro monatlich.

Im Free-TV wird das Indy 500 nicht übertragen.

© getty

Indy 500 - Zeitplan 2019: Wann finden Qualifying und Rennen statt?

Die Vorbereitungen auf das Rennen laufen über zwei Wochen. Zunächst gilt es für Fahrer und Teams, in täglichen Trainingseinheiten die optimale Abstimmung für den Brickyard in Indianapolis zu finden, ehe am Wochenede die Qualifying-Sessions anstehen.

Der Kampf um die Pole Position gliedert sich in zwei Tage auf: Am Samstag, den 18. Mai, gibt es Teil eins, bei dem sich die Fahrer für die sogenannte Fast Nine qualifizieren können. Am Sonntag, den 19. Mai, machen dann diese neun schnellsten Piloten das Duell um die Pole unter sich aus. Auch die Plätze 10 bis 33 werden im zweiten Teil der Quali bestimmt.

In der zweiten Woche ordnet sich dann alles der Rennvorbereitung unter. Am Montag findet das vorletzte Training statt, ehe nach drei Ruhetagen am Carb Day die finale Übungseinheit ausgetragen wird, bei der die Teams nochmals Einstellungen am Fahrzeug für den Rennsonntag anpassen dürfen. Um 18.45 Uhr erfolgt dann der Start, gefolgt von 200 Runden purer Action.

Zeitplan für die Trainings in der ersten Woche:

Datum Uhrzeit Session Dienstag, 14. Mai 18 - 20 Uhr Training Mittwoch, 15. Mai 18 - 24 Uhr Training Donnerstag, 16. Mai 18 - 24 Uhr Training Freitag, 17. Mai 18 - 24 Uhr Training

Zeitplan für Qualifying-Tag 1 am 18. Mai 2019

Uhrzeit Event 14 Uhr - 14.30 Uhr Training Gruppe 1 14.30 Uhr - 15 Uhr Training Gruppe 2 15 Uhr - 15.30 Uhr Training Gruppe 1+2 17 Uhr - 23.50 Uhr Qualifying-Ausscheidung

Zeitplan für Qualifying-Tag 2 am 19. Mai 2019

Uhrzeit Event 16.15 Uhr - 16.45 Uhr Training Plätze 10-33 16.45 Uhr - 17.15 Uhr Training Plätze 1-9 18.15 Uhr - 19.15 Uhr Qualifying Plätze 10-33 19.15 Uhr - 20.15 Uhr Qualifying Plätze 1-9 21.15 Uhr - 24 Uhr Training

Zeitplan für die Trainings in der zweiten Woche

Datum Uhrzeit Session Montag, 20. Mai 18 - 20 Uhr Training Freitag, 24. Mai 17 - 18.30 Uhr Training

Zeitplan für das Rennen am 26. Mai 2019

Datum Startzeit Session Sonntag, 26. Mai 18.45 Uhr Rennen

© getty

Indy 500 mit Fernando Alonso: Wer sind die Teilnehmer 2019?

2017 ließ Fernando Alonso den Großen Preis von Monaco sausen, um am Indy 500 teilzunehmen. Sein Ziel ist die sogenannte "Triple Crown", welche sich aus einem Sieg beim Indy 500, den 24 Stunden von Le Mans und dem Monaco-GP zusammensetzt. Die beiden letztgenannten Rennen hat der zweifache F1-Weltmeister schon gewonnen, jetzt fehlen ihm noch die 500 Meilen von Indianapolis - in diesem Jahr startet er einen neuen Versuch.

Ob Alonso tatsächlich das schafft, was bislang nur Graham Hill gelungen ist? Zumindest wird der Spanier in seinem McLaren-Chevrolet sein Bestes versuchen, als Topfavorit gilt er jedoch nicht. In 200 Runden ist allerdings alles möglich - sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.

Insgesamt sind 36 Autos bzw. Fahrer(-Kombinationen) gemeldet. Diese sind: