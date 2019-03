Indycar Series 2019: Der GP von St. Petersburg heute live im TV und Livestream

Heute findet das erste Rennen der IndyCar Series 2019 statt. Was ihr alles über den GP von St. Petersburg wissen müsst und wo ihr das Rennen im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Heute findet das erste von 17 Rennen der IndyCar Series 2019 statt. Neu dabei ist der Circuit of The Americas in Austin, der erstmals befahren wird.

IndyCar Series heute live im TV und Livestream

Die Rennen der IndyCar Series werden live vom Streamingdienst DAZN übertragen. Das Stadtrennen aus St. Petersburg wird ab 18.42 Uhr live mit folgendem Personal übertragen:

Kommentator: Heiko Stritzke

IndyCar Series 2019: Alle Rennen im Überblick

Alle Rennen der IndyCar Series 2019 im Überblick:

Nr. Ort Rennen Datum Startzeiten Rennen 1 St. Petersburg Firestone Grand Prix of St. Petersburg 10.03.2019 19.30 Uhr 2 Austin IndyCar Classic 24.03.2019 23.59 Uhr 3 Barber Motorsports Park Honda Indy Grand Prix of Alabama 07.04.2019 18.00 Uhr 4 Long Beach Acura Grand Prix of Long Beach 14.04.2019 22.40 Uhr 5 Indianapolis IndyCar Grand Prix 11.05.2019 21.50 Uhr 6 Indianapolis 103rd Running of the Indianapolis 500 26.05.2019 18.05 Uhr 7 Detroit Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 01.06.2019 21.40 Uhr 8 Detroit Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 02.06.2019 21.40 Uhr 9 Fort Worth DXC Technology 600 08.06.2019 02.45 Uhr 10 Elkhart Lake REV Group Grand Prix at Road America 23.06.2019 18.05 Uhr 11 Toronto Honda Indy Toronto 14.07.2019 21.35 Uhr 12 Newton Iowa 300 20.07.2019 20.40 Uhr 13 Lexington Honda Indy 200 at Mid-Ohio 28.07.2019 22.35 Uhr 14 Long Pond ABC Supply 500 18.08.2019 20.00 Uhr 15 Madison Bommarito Automotive Group 500 24.08.2019 02.40 Uhr 16 Portland Grand Prix of Portland 01.09.2019 21.00 Uhr 17 Laguna Seca Firestone Grand Prix of Monterey 22.09.2019 00.30 Uhr

IndyCar Series 2019: Teams und Fahrer in der Übersicht:

In der IndyCar-Saison 2019 ist unter anderem Formel-1-Champion Fernando Alonso dabei. Vorjahressieger Scott Dixion will seinen Titel verteidigen.

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 A.J. Foyt Enterprises Tony Kanaan Matheus Leist - - Andretti Autosport Conor Daly Ryan Hunter-Reay Alexander Rossi Zach Veach Andretti Herta Autosport w/ Curb Agajanian Marco Andretti - - - Arrow Schmidt Peterson Motorsports Marcus Ericsson James Hinchcliffe - - Carlin Max Chilton RC Enerson Charlie Kimball - Chip Ganassi Racing Scott Dixon Felix Rosenqvist - - Dale Coyne Racing Santino Ferrucci - - - Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan Sebastien Bourdais - - - Dragonspeed Ben Hanley - - - Ed Carpenter Racing Ed Carpenter Ed Jones Spencer Pigot - Harding Steinbrenner Racing Colton Herta - - - Juncos Racing Kyle Kaiser - - - McLaren Fernando Alonso - - - Meyer Shank Racing w/ Arrow SPM Jack Harvey - - - Rahal Letterman Lanigan Racing Jordan King Graham Rahal Takuma Sato - Team Penske Helio Castroneves Josef Newgarden Simon Pagenaud Will Power

IndyCar Series: Das sind die Sieger der letzten zehn Jahre

Hier ein Überblick über die vergangenen Gewinner der IndyCar Series.