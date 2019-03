IndyCar Series 2019: Termine, Teams, TV und Livestream

Am 10. März beginnt die IndyCar Series 2019. SPOX versorgt euch mit allen Informationen zu den Rennen, Terminen, Teams und wo ihr die Rennen im TV und Livestream verfolgen könnt.

In diesem Jahr stehen insgesamt 17 Rennen auf dem Programm der IndyCar Series. Neu dabei ist der Circuit of The Americas in Austin, der erstmals befahren wird. Zudem kehrt man erstmals seit 2004 nach Laguna Seca (Kalifornien) zurück. Die 17 Rennen der IndyCar-Saison 2019 sind insgesamt wie folgt aufgeteilt: sieben Mal permanenter Rundkurs, fünf Mal Oval und fünf Mal Stadtkurs.

IndyCar Series 2019: Wo kann ich IndyCar live im TV und Livestream sehen?

Im Free-TV werden die IndyCar-Rennen nicht ausgestrahlt. Stattdessen zeigt der Streamingdienst DAZN alle Rennen live und in voller Länge.

Das erste Rennen der Saison ist der Firestone Grand Prix im US-amerikanischen St. Petersburg (Florida). Das Stadtrennen wird auf DAZN ab 18.30 Uhr live übertragen. Heiko Stritzke kommentiert das Rennen live und exklusiv.

IndyCar Series 2019: Alle Rennen im Überblick

Alle Rennen der IndyCar Series 2019 im Überblick:

Nr. Ort Rennen Datum Startzeiten Rennen 1 St. Petersburg Firestone Grand Prix of St. Petersburg 10.03.2019 18.00 Uhr 2 Austin IndyCar Classic 24.03.2019 18.00 Uhr 3 Barber Motorsports Park Honda Indy Grand Prix of Alabama 07.04.2019 22.00 Uhr 4 Long Beach Acura Grand Prix of Long Beach 14.04.2019 22.00 Uhr 5 Indianapolis IndyCar Grand Prix 11.05.2019 21.00 Uhr 6 Indianapolis 103rd Running of the Indianapolis 500 26.05.2019 17.00 Uhr 7 Detroit Chevrolet Detroit Grand Prix Race 1 01.06.2019 21.00 Uhr 8 Detroit Chevrolet Detroit Grand Prix Race 2 02.06.2019 21.00 Uhr 9 Fort Worth DXC Technology 600 08.06.2019 02.00 Uhr 10 Elkhart Lake REV Group Grand Prix at Road America 23.06.2019 18.00 Uhr 11 Toronto Honda Indy Toronto 14.07.2019 21.00 Uhr 12 Newton Iowa 300 20.07.2019 01.00 Uhr 13 Lexington Honda Indy 200 at Mid-Ohio 28.07.2019 21.00 Uhr 14 Long Pond ABC Supply 500 18.08.2019 20.00 Uhr 15 Madison Bommarito Automotive Group 500 24.08.2019 02.00 Uhr 16 Portland Grand Prix of Portland 01.09.2019 21.00 Uhr 17 Laguna Seca Firestone Grand Prix of Monterey 22.09.2019 20.30 Uhr

IndyCar Series 2019: Teams und Fahrer in der Übersicht:

Titelverteidiger Scott Dixon bleibt für die neue IndyCar-Saison 2019 seinem Team treu und bei Chip Ganassi Racing. Der letztjährige Vize-Meister Alexander Rossi bleibt bei Andretti Autosport. Das legendäre Indy-500 gewann Will Power, er tritt in diesem Jahr für Team Penske an.

Zwei bekannte Neuzugänge aus Europa wagen den Sprung über den großen Teich und treten in der IndyCar Series an. Marcus Ericsson und Felix Rosenqvist treten dem Teilnehmerfeld bei.

Auch bei den Teams hat sich etwas geändert. McLaren und Dragonspeed tauchen neu in der Entry List auf. Dreyer & Reinbold sucht man dagegen vergebens.

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 A.J. Foyt Enterprises Tony Kanaan Matheus Leist - - Andretti Autosport Conor Daly Ryan Hunter-Reay Alexander Rossi Zach Veach Andretti Herta Autosport w/ Curb Agajanian Marco Andretti - - - Arrow Schmidt Peterson Motorsports Marcus Ericsson James Hinchcliffe - - Carlin Max Chilton RC Enerson Charlie Kimball - Chip Ganassi Racing Scott Dixon Felix Rosenqvist - - Dale Coyne Racing Santino Ferrucci - - - Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan Sebastien Bourdais - - - Dragonspeed Ben Hanley - - - Ed Carpenter Racing Ed Carpenter Ed Jones Spencer Pigot - Harding Steinbrenner Racing Colton Herta - - - Juncos Racing Kyle Kaiser - - - McLaren Fernando Alonso - - - Meyer Shank Racing w/ Arrow SPM Jack Harvey - - - Rahal Letterman Lanigan Racing Jordan King Graham Rahal Takuma Sato - Team Penske Helio Castroneves Josef Newgarden Simon Pagenaud Will Power

