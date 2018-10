Formel-3-Finale am Hockenheim mit Champion Mick Schumacher heute live im TV und Livestream

In der Formel 3 steht am heutigen Sonntag in Hockenheim das Saisonfinale an. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Rennen im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Der Kampf um den Titel ist vor dem letzten Rennen schon gefallen. Nach seinem zweiten Platz im gestrigen zweiten Rennen kann Mick Schumacher niemand mehr den Titel streitig machen.

Formel-3-Finale: Wo und wann findet das letzte Rennen statt?

Nach den beiden Samstagsrennen am Hockenheimring findet auch der Abschluss der Saison auf dieser Strecke statt. Los geht es am heutigen Sonntag um 10.05 Uhr.

Das Formel-3-Finale heute live im TV und Livestream

Das Saisonfinale der Formel 3 wird heute zwar im Free-TV, aber zeitversetzt gezeigt. n-tv überträgt das Rennen mit einem Versatz von rund einer Stunde ab 11 Uhr.

Wer das Rennen live verfolgen will, hat online zwei Möglichkeiten. Sowohl die Internetseite als auch die Facebook-Fanseite der Formel 3 übertragen das letzte Rennen der Formel-3-Saison.

Von der Formel 3 automatisch zur Formel 1? Schumachers Zukunft

Der Titel in der Formel 3 bedeutet nicht automatisch einen Aufstieg in die Königsklasse. Aber in der Liste der Formel-3-Champs sind so einige prominente Namen vertreten: beispielsweise Lewis Hamilton, Paul di Resta (2006 vor Sebastian Vettel), Nico Hülkenberg, Nico Roseberg, Max Verstappen und Valtteri Bottas. Mick Schumacher möchte sich erst in den kommenden Wochen entscheiden, wie es für ihn weiter geht.

"Der Fokus liegt im Moment ganz klar auf der Formel 3. Wir diskutieren es im Moment, es ist aber noch nichts fix", gab Schumacher bekannt. Möglich wäre auch ein Aufstieg in die Formel 2, auch wenn er die für die Formel 1 berechtigten Lizenzpunkte schon sammeln konnte.

© getty

Formel 3: Die Gewinner der letzten Jahre