Formel-3-Finale mit Mick Schumacher am Hockenheimring heute live im TV und Livestream

In der Formel 3 fällt an diesem Wochenende in Hockenheim die Entscheidung im Titelkampf. Am heutigen Samstag, den 13. Oktober, stehen die ersten zwei Rennen an, bevor es morgen zum Finale kommt. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr die Rennen verfolgen könnt.

Mick Schumacher greift an diesem Wochenende nach dem Titel in der Formel 3. Schumacher führt in der Gesamtwertung mit 49 Zählern Vorsprung auf seinen Verfolger, Dan Ticktum. Der Drittplatzierte, Marcus Armstrong, hat dagegen nur noch theoretische Chancen auf den Titel. In den vergangenen 13 Rennen konnte Schumacher acht Siege feiern.

Formel-3-Finale: Wann und wo finden die Rennen statt?

Am Hockenheimring stehen in der Formel 3 die letzten drei Rennen der Saison an. Die ersten beiden Rennen finden am heutigen Samstag, den 13. Oktober, statt. Das erste startet um 10 Uhr, das zweite um 16.30 Uhr. Das letzte Rennen der Saison geht am morgigen Sonntag, 14. Oktober, um 10.05 Uhr los.

Mick Schumacher vor Formel-3-Titel: Übertragung im TV und Livestream

Die abschließenden drei Rennen in der Saison werden alle im Free-TV gezeigt. Die heutigen beiden Rennen werden live bei n-tv übertragen. Das abschließende dritte Rennen wird nicht live, sondern mit einem Versatz von einer knappen Stunde bei n-tv gezeigt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Rennen im Live-Stream zu sehen. Hier kann man auf der Internetseite der Formel 3 und auf der Facebook-Fanseite der Formel 3 live mit dabei sein.

Rennen Startzeit Übertragungsstart im Free-TV auf n-tv Rennen 1 10 Uhr 10 Uhr Rennen 2 16.30 Uhr 16.30 Uhr Rennen 3 10.05 Uhr 11 Uhr

Von der Formel 3 automatisch zur Formel 1? Schumachers Zukunft

Der Titel in der Formel 3 bedeutet nicht automatisch einen Aufstieg in die Königsklasse. Aber in der Liste der Formel-3-Champs sind so einige prominente Namen vertreten: beispielsweise Lewis Hamilton, Paul di Resta (2006 vor Sebastian Vettel), Nico Hülkenberg, Nico Roseberg, Max Verstappen und Valtteri Bottas. Mick Schumacher möchte sich erst in den kommenden Wochen entscheiden, wie es für ihn weiter geht.

"Der Fokus liegt im Moment ganz klar auf der Formel 3. Wir diskutieren es im Moment, es ist aber noch nichts fix", gab Schumacher bekannt. Möglich wäre auch ein Aufstieg in die Formel 2, auch wenn er die für die Formel 1 berechtigten Lizenzpunkte schon sammeln konnte.