Indy 500: Live-TV-Übertragung, Livestream, Datum des IndyCar-Highlights

Das Indy 500 ist eines der bedeutendsten und ältesten Motorsportrennen der Welt. Am 27. Mai wird es bereits zum 102. Mal ausgetragen. Hier findest du alle Informationen zur Übertragung im TV, Livestreams im Internet, dem Zeitplan und den Fahrern.

Wann und wo findet das Indy 500 statt?

Das Hauptrennen findet am Sonntag (27. Mai) statt. Startzeit ist um 18.19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Allerdings steht der gesamt "Month of May" im Zeichen des Indy 500, denn bereits in den Wochen zuvor finden auf dem Indianapolis Motor Speedway zahlreiche Trainings, Rennen und andere Events statt.

Der Indianapolis Motor Speedway befindet sich dabei im kleinen Städtchen Speedway, das innerhalb von Indianapolis liegt. Die Strecke ist ein Oval mit einer Länge von 2,5 Meilen (4,192 km). Im Rennen werden insgesamt 200 Runden gefahren, sodass die Fahrer am Ende 500 Meilen absolvieren. Daher kommt auch der Name des Rennens.

Indy 500 live sehen: TV-Übertragung, Livestream

In Deutschland könnt ihr das Indy 500 auf zwei verschiedene Arten verfolgen. Der Streamingdienst DAZN zeigt das Rennen als Livestream im Internet. Im TV überträgt der Bezahlsender Sport1 US das Event sowie Highlights vom Qualifying.

DAZN zeigt darüber hinaus alle Rennen der IndyCar-Serie live. Dazu kommen Live-Übertragungen weiterer hochklassiger Sportereignisse wie der Premier League, der NBA oder der NHL. Der DAZN-Zugang kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist.

Der Zeitplan für das Indy 500

Tag Event Samstag, 05.05. Mini-Marathonlauf Donnerstag, 10.05. Nachwuchsprogramm Road to Indy, Training Freitag, 12.05. Qualifying Indy Car Grand Prix Samstag, 13.05. Rennen Indy Car Grand Prix Dienstag, 15.05. Rookie-Orientierung, Training Mittwoch, 16.05. Training Donnerstag, 17.05. Training Freitag, 18.05. Training, Fast Friday Samstag, 19.05. Time Trials Sonntag, 20.05 Time Trials Montag, 21.05. Training Donnerstag, 24.05 Qualifying Indy Lights Freitag, 25.05. Carb Day, Freedom 100 Samstag, 26.05. Legends Day Parade Sonntag, 27.05. Indy 500

Die Bedeutung des Indy 500

Das Indy 500 ist Teil der IndyCar-Serie, quasi dem US-Amerikanischen Pendant zur Formel 1. Es ist das bedeutendste Rennen in den USA und wartet jährlich mit einem großen Rahmenprogramm auf. Es findet traditionell am letzten Maiwochenende statt.

Aber auch über die USA hinaus besitzt das Indy 500 eine große Bedeutung: Gemeinsam mit den 24 Stunden von Le Mans und dem Monaco-Grand-Prix der Formel ein bildet es die sogenannte Triple-Crown der drei wichtigsten Rennen der Welt. Wer alle drei Rennen gewinnt und sich zusätzlich die Meisterschaft in der Formel 1 oder der IndyCar-Serie sichert, gewinnt damit den Grand Slam.

Indy 500: Warum gibt es bei der Siegerehrung Milch statt Champagner?

Im Gegensatz zu anderen Motorsport-Rennen bekommen die Fahrer bei der Siegerehrung keinen Champagner, sondern eine Flasche Milch. Diese Tradition geht auf das Jahr 1936 zurück. Der damalige Sieger Louis Meyer forderte nach seinem Triumph nämlich ein Glas Buttermilch, welches er auf dem Podium trank. Dieser Brauch wird seitdem fortgeführt.

© getty

Die teilnehmenden Fahrer am Indy 500: Fernando Alonso fehlt dieses Jahr

Nachdem im letzten Jahr noch der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso am Start war, ist er dieses Mal nicht wieder dabei. Zugunsten des Rennens ließ er damals extra den zeitgleich stattfindenden Grand Prix in Monaco ausfallen. Beim Indy 500 fiel er allerdings vorzeitig aus.

Die bekanntesten Starter in diesem Jahr dürften die ehemaligen Formel-1-Fahrer Sebastien Bourdais, Max Chilton und Takuma Sato sein. Mit Helio Castroneves, Scott Dixon, Tony Kanaan, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Buddy Lazier und Sato gehen insgesamt sieben ehemalige Sieger des Rennens an den Start.

Insgesamt werden 36 Fahrer um den Sieg kämpfen. Besonders im Fokus stehen wird dann auch Danica Patrick, die dort ihr letztes Rennen als professionelle Rennfahrerin fahren wird.