24-Stunden-Rennen in Le Mans 2018: Alle Infos zur Strecke, den Fahrern und Livestream

Auch 2018 zählt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans wieder zu den absoluten Highlights der Motorsport-Saison. SPOX verrät euch alle wichtigen Infos zu den Herstellern, dem Teilnehmerfeld und der Übertragung im TV sowie im Livestream.

Im letzten Jahr gewann das Porsche LMP Team um den deutschen Fahrer Timo Bernhard das prestigeträchtige Rennen. Auch dieses Jahr geht der 37-Jährige wieder in der LMP1-Klasse für Porsche an den Start.

Wann findet das 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2018 statt?

Start des Rennens ist am Samstag, den 16. Juni, traditionell um 15 Uhr (MESZ). Logischerweise dauert das Spektakel bis zum Folgetag, an dem die Siegerehrung stattfinden wird. Die Tests, Trainings und Qualifyings laufen aber schon in den zwei Wochen vor dem eigentlichen Event.

Le Mans 2018: Qualifying, Trainings und Sessions im Überblick

Tag Uhrzeit Session Sonntag, 03. Juni 9 Uhr - 13 Uhr Testtag, Session 1 Sonntag, 03. Juni 14 Uhr - 18 Uhr Testtag, Session 2 Sonntag, 10. Juni 14.30 Uhr - 19 Uhr Scrutineering Montag, 11. Juni 10 Uhr - 18 Uhr Scrutineering Mittwoch, 13. Juni 16 Uhr - 20 Uhr Freies Training Mittwoch, 13. Juni 22 Uhr - 24 Uhr 1. Qualifying Donnerstag, 14. Juni 19 Uhr - 21 Uhr 2. Qualifying Donnerstag, 14. Juni 22 Uhr - 24 Uhr 3. Qualifying Freitag, 15. Juni 17.30 Uhr - 19 Uhr Fahrer-Parade Samstag, 16. Juni 9 Uhr - 9.45 Uhr Warm Up Samstag, 16. Juni 15 Uhr Rennen, Start Sonntag, 17. Juni 15 Uhr Rennen, Ziel

Wo findet das 24-Stunden-Rennen statt?

Wie schon beim ersten Rennen 1923 bietet der Circuit des 24 Heures im Süden von Le Mans die traditionsreiche Location für das prestigeträchtige Rennen. Der Großteil der 13,629 km langen Runde wird außerhalb der Rennzeit als öffentliche Landstraße genutzt.

Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2018 im TV und Livestream sehen

Auch in diesem Jahr hat sich Eurosport die Rechte für das 24-Stunden-Rennen gesichert. Die Vorberichte starten am Samstag, den 16. Juni um 14 Uhr, insgesamt 26 Stunden sendet der Sender am Stück live aus Le Mans.

Zudem bietet Eurospport einen Livestream im Internet an. Um diesen nutzen zu können, muss man allerdings Abonnent des Eurosport-Players sein, der 4,99 Euro monatlich kostet.

24-Stunden-Rennen von Le Mans 2018: Diese Klassen sind am Start

Wie üblich gehen wieder vier verschiedene Fahrzeug-Klassen an den Start:

LMP1-Klasse

LMP2-Klasse

GTE-Pro-Klasse

GTE-Am-Klasse

Welche Hersteller sind beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2018 dabei?

In der LMP1-Klasse hat Toyota nach dem Ausstieg von Porsche kaum noch ernsthafte Konkurrenz, da viele private LMP1-Wagen an den Start gehen. In der LMP2-Klasse gehen insgesamt vier Wagen von Vorjahressieger Jackie Chan DC Racing an den Start. In den GTE-Klassen starten wie üblich Hersteller wie Ferrari, Porsche oder Aston Martin.

Le-Mans-Sieger 2017: So lief das 24-Stunden-Rennen im Vorjahr

2017 fand eine der spektakulärsten Aufholjagden in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens statt. Nachdem das Porsche-Team wegen eines technischen Defekts bis auf Position 55 zurückfiel, kämpften sich Timo Bernhard, Earl Bamber und Brendon Hartley im Laufe des Tages noch bis auf Rang 1 vor. Toyota hingegen erlebte ein absolutes Debakel: Nur ein einziges Fahrzeug kam über die Ziellinie - mit zehn Runden Rückstand.

Le-Mans: Die Sieger der letzten zehn Jahre