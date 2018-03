Vertrag verlängert: Valentino Rossi bis 2020 in der MotoGP

BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 3 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 4 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 NHL Panthers @ Maple Leafs Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2

Superstar Valentino Rossi bleibt der MotoGP mindestens für zwei weitere Jahre erhalten. Der 39-jährige Italiener hat seinen auslaufenden Vertrag beim Yamaha-Werksteam drei Tage vor dem Auftakt der Motorrad-WM in Doha/Katar (18. März) verlängert und geht damit bis 2020 in der Königsklasse an den Start.



"Während der letzten beiden Jahre bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich weitermachen möchte. Rennen zu fahren, ein MotoGP-Pilot zu sein, speziell auf meiner M1 - das ist es, was mich glücklich macht", sagte Rossi.

Der neunmalige Weltmeister hat für die Japaner vier MotoGP-Titel geholt, der bislang letzte Triumph gelang ihm 2009. Rossi stand von 2014 bis 2010 bei Yamaha unter Vertrag, nach zwei enttäuschenden Jahren mit Ducati kehrte er 2013 zurück und wurde seitdem dreimal WM-Zweiter.

Durch die Einigung steht fest, dass Rossi auch mit 40 Jahren auf die Rennstrecke gehen wird. Am 16. Februar 2019 feiert er seinen runden Geburtstag. Rossi, vor seiner MotoGP-Karriere 125er-, 250er- und 500er-Weltmeister, hält zahlreiche Rekorde. Unter anderem führt er die Bestenliste bei WM-Rennstarts (361) und Podiumsplätzen (226) an.