Formel E: Felix Rosenquist siegt in Marrakesch und übernimmt Gesamtführung

Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff -

Toulousain NHL Red Wings @ Blackhawks Liga ACB Barcelona -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons

Der Schwede Felix Rosenqvist hat in Marrakesch sein zweites Rennen in Folge in der Formel E gewonnen und damit nach dem dritten Wochenende auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Mahindra-Pilot siegte auf der anspruchsvollen Strecke in Marokko nach 33 Runden mit knapp einer Sekunde Vorsprung vor dem Schweizer Sebastien Buemi (Renault).

Dritter wurde der Brite Sam Bird (Virgin), der im ersten Stint aufgrund von Getriebeproblemen an Boden verlor. Bird büßte trotz des Podiumsplatzes seine Führung im Ranking ein und belegt mit nunmehr 50 Punkten Rang zwei hinter Rosenqvist (54).

Der Skandinavier hatte sich bereits beim zweiten Saisonrennen Anfang Dezember in Hongkong nach der Aberkennung des Erfolgs von Daniel Abt (Kempten/Audi) in die Siegerliste eingetragen. "Was für ein Tag. Auf einem der schwierigsten Kurse zu gewinnen und Platz in der Gesamtwertung zu übernehmen, ist fantastisch", sagte Rosenqvist.

Die vier deutschen Fahrer spielten in Marrakesch keine Rolle. Nachdem der Münchner Maro Engel (Venturi) wegen Verursachung eines Unfalls eine 20-Sekunden-Zeitstrafe kassierte und von Platz sieben auf 13 zurückfiel, war der ehemalige Formel-1-Pilot Nick Heidfeld (Mahindra) als Achter der Beste des Quartetts.

Daniel Abt fuhr auf Rang elf, Formel-E-Rookie Andre Lotterer (Techeetah) schied ebenso vorzeitig aus wie Titelverteidiger Lucas di Grassi (Audi). Dem Brasilianer unterlief dieses Missgeschick bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison.

Der vierte Saisonlauf wird am 3. Februar in Santiago de Chile ausgetragen. Der Berlin ePrix findet am 19. Mai 2018 auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt. In den kommenden Jahren werden nach Audi auch BMW, Mercedes und Porsche werkseitig in die Rennserie einsteigen.