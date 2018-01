Race of Champions 2018 – Wer krönt sich zum besten Rennfahrer der Welt?

BSL BSL: All-Star-Game 2018 NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Das Race of Champions feiert 2018 seinen 30. Geburtstag. Bei diesem Rennen treten Rundstrecken- und Rallye-Piloten verschiedener Nationen gegeneinander an. In diesem Jahr kämpfen 18 Starter in zehn Teams um den Titel des besten Rennfahrers der Welt. Auf SPOX gibt es alles Wichtige zum Event.

Jahr für Jahr will das Race of Champions die Frage beantworten, wer der beste Rennfahrer der Welt ist. Da die einzelnen Rennserien (Formel 1, Rallye, NASCAR etc.) nur schwer vergleichbar sind, lädt das Race of Champions Fahrer aus allen Serien ein. 1988 wurde das RoC von Fredrik Johnsson und Michele Moutin ins Leben gerufen. Seit 2017 findet das Rennen immer am Jahresanfang statt.

Ein Spektakel ist das Motorsport-Ereignis auch für die Zuschauer, weil sie während der gesamten Renndauer den ganzen Kurs immer im Blick haben. Es gibt für die Rennfahrer keine Möglichkeit sich zu verstecken, die Fans sehen jede Kurve, jedes Manöver, jeden Überholvorgang.

Auf die Fahrzeuge kann man mögliche Fehler nicht mehr schieben, da in den K.o.-Duellen jeder die gleiche Maschine bekommt. Damit wird sichergestellt, dass am Ende auch wirklich der beste Fahrer gewinnt. In verschiedenen Fahrzeugtypen können die Fahrer ihr Können unter Beweis stellen.

Wann findet das Race of Champions 2018 statt?

Race of Champions 2018 Riad, Saudi-Arabien Datum 2. - 3. Februar 2018 Stadion King Fahd International Stadium, Riad

Der Modus - Gruppen und Knock-Out

Beim Race of Champions treten Rundstrecken- und Rallye-Pioloten im direkten Duell gegeneinander an und ermitteln Sieger in Einzel- (Champion of Champions) und Nationenwertung. Aus vier Vierergruppen ziehen jeweils die beiden Schnellsten in ein Viertelfinale ein. Danach geht es im Knock-Out-Modus (K.o.-Runde) weiter.

Im Nationencup kämpfen zehn Teams um den Sieg. Die Gruppensieger aus den vier Gruppen sowie der Gruppenzweite aus Gruppe A bilden das Halbfinale und machen dann den Sieg in der K.o.-Runde unter sich aus.

Race of Champions 2018 im King Fahd International Stadium

Das Race of Champions 2018 findet im King Fahd International Stadion in der Saudi-Arabischen Hauptstadt Riad statt. Das King Fahd fasst eine Kapazität von 67.000 Zuschauern und ist ein Stadion der Superlative. Für König Fahd von Saudi-Arabien wurde im Stadion extra ein Königsbalkon mit bester Sicht auf das Spielfeld errichtet.

Von 2007 bis 2012 stellte Deutschland mit sechs Siegen in Folge in der Nationenwertung einen Rekord auf. Das Erfolgsduo damals: Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Beide kommen zusammen auf elf Formel-1-Titel und eben auch auf sechs Siege in der Nationenwertung.

Im Einzel "Champion of Champions" triumphierte Sebastian Vettel 2015 in London. Schumacher konnte den Champion of Champions nie gewinnen, er wurde 2009 und 2007 zweiter.

Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1 im Überblick © getty 1/17 Lewis Hamilton hat sich zum vierten Mal in seiner Formel-1-Karriere zum Weltmeister gekrönt. Damit zieht der Engländer bei der Titelanzahl mit Sebastian Vettel und Alain Prost gleich. Hier gibt's die Mehrfach-Weltmeister im Überblick © getty 2/17 Platz 11, Fernando Alonso: 2 Weltmeistertitel (2005, 2006) © getty 3/17 Platz 11, Mika Häkkinen: 2 Weltmeistertitel (1998, 1999) © getty 4/17 Platz 11, Emerson Fittipaldi: 2 Weltmeistertitel (1972, 1974) © getty 5/17 Platz 11, Jim Clark (vorne): 2 Weltmeistertitel (1963, 1965) © getty 6/17 Platz 11, Graham Hill: 2 Weltmeistertitel (1962, 1968) © getty 7/17 Platz 11, Alberto Ascari: 2 Weltmeistertitel (1952, 1953) © getty 8/17 Platz 6, Ayrton Senna: 3 Weltmeistertitel (1988, 1990, 1991) © getty 9/17 Platz 6, Nelson Piquet: 3 Weltmeistertitel (1981, 1983, 1987) © getty 10/17 Platz 6, Niki Lauda: 3 Weltmeistertitel (1975, 1977, 1984) © getty 11/17 Platz 6, Sir Jackie Stewart: 3 Weltmeistertitel (1969, 1971, 1973) © getty 12/17 Platz 6, Jack Brabham (l.): 3 Weltmeistertitel (1959, 1960, 1966) © getty 13/17 Platz 3, Lewis Hamilton: 4 Weltmeistertitel (2008, 2014, 2015, 2017) © getty 14/17 Platz 3, Sebastian Vettel: 4 Weltmeistertitel (2010, 2011, 2012, 2013) © getty 15/17 Platz 3, Alain Prost: 4 Weltmeistertitel (1985, 1986, 1989, 1993) © getty 16/17 Platz 2, Juan-Manuel Fangio: 5 Weltmeistertitel (1951, 1954, 1955, 1956, 1957) © getty 17/17 Platz 1, Michael Schumacher: 7 Weltmeistertitel (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Das bisherige Starterfeld 2018

Nation Fahrer Series 2018 Kolumbien Juan Pablo Montoya IndyCar, WeatherTech SportsCar Nordisch Tom Kristensen keine Nordisch Petter Soldberg World Rallycross Sim Racers Rudy van Buren keine Sim Racers - steht noch nicht fest - Großbritanien David Coulthard keine Großbritanien Lando Norris FIA F3 European Championship USA Josef Newgarden IndyCar USA Ryan Hunter-Reay IndyCar, Weather Tech SportCar Brasilien Helio Castroneves IndyCar, Weather Tech SportsCar Saudi Arabien Yazeed Al-Rajihi World Rally Championship Saudi Arabien - steht noch nicht fest -

Race of Champions - die Sieger der letzten zehn Jahre