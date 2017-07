Drugovich gewinnt elften Saisonlauf

Erlebe

Der Brasilianer Felipe Drugovich hat den elften Saisonlauf der ADAC Formel 4 in Oschersleben gewonnen und sich damit zum "Halbzeitmeister" gekürt. Der 17-Jährige, der für das niederländische Team Van Amersfoort Racing fährt, feierte am Samstag einen Start-Ziel-Sieg vor Marcus Armstrong (Neuseeland) und Fabio Scherer (Schweiz). In der Gesamtwertung führt Drugovich mit 142 Punkten vor Juri Vips (Estland/135) und Armstrong (133).



Den ersten Lauf am Samstagmorgen hatte der Neuseeländer Armstrong für sich entschieden. Das Trio Drugovich/Vips/Armstrong hat sich bereits von der Konkurrenz abgesetzt und wird die Meisterschaft bei noch zehn verbleibenden Rennen aller Wahrscheinlichkeit nach unter sich ausmachen.

Am Sonntag folgt der dritte Lauf in Oschersleben, insgesamt werden in der Formel-Nachwuchsserie 21 Rennen gefahren. Im vergangenen Jahr war unter anderem Mick Schumacher in der ADAC Formel 4 gestartet, der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde letztlich Vizemeister. In dieser Saison ist Schumacher junior in der Formel 3 am Start.