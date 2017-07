So siehst du das Iowa Corn 300

Erlebe

Das Iowa Corn 300 hat sich im Laufe der Jahre als fester Bestandteil der IndyCar Series etabliert. SPOX hat alle Infos zu den Terminen und erklärt, wo ihr die zehnte Saisonstation der Motorsportserie verfolgen könnt.

Was ist das lowa Corn 300?

Das Iowa Corn 300 ist die zehnte Saisonstation der IndyCar Serie. Es ist seit 2007 fester Bestandteil des Rennkalenders und wird in Netwon, Iowa auf dem ortsansässigen Speedway ausgetragen. 2014 wurde die Renndistanz von 250 auf 300 Runden erhöht.

Wann findet das lowa Corn 300 statt?

Das erste Training findet am Samstag, dem 08.07.2017, um 17 Uhr MESZ statt, ehe am selben Tag um 21 Uhr MESZ das Qualifying ansteht. Am Sonntag, dem 09.07.2017, folgt schließlich um 01.15 Uhr MESZ das Abschlusstraining, ehe um 23.30 Uhr MESZ schlussendlich das eigentliche Rennen über die Bühne geht.

Wo kann ich das Iowa Corn 300 sehen?

Das erste Training sowie das Abschlusstraining werden auf dem Youtube-Kanal der INDYCar-Serie und der Facebookseite übertragen sowie auf der offiziellen Indycar-Seite.

Das Qualifying sowie das eigentliche Rennen am 09.07.2017 wird vom Streaming-Dienst DAZN liveübertragen.

Der Zeitplan des Iowa Corn 300 in der Übersicht

Samstag, 08.07.2017

Event Uhrzeit Übertragung 1. Freies Training 17:00 Uhr - 18:15 Uhr Youtube, Facebook, Indycar.com Qualifying 21 Uhr - 22 Uhr DAZN

Sonntag, 09.07.2017

Event Uhrzeit Übertragung Finales Training 1:15 Uhr - 1:45 Uhr Youtube, Facebook, Indycar.com Iowa Corn 300 23:30 Uhr - 1:30 Uhr DAZN

Wie bekomme ich DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sports". Bei DAZN wird das Bewegtbild übers Internet gestreamt. Empfangen werden kann das Programm dadurch auf jedem PC und Mac, per App auf Android- und iOs-Smartphones und -Tablets sowie auf Spielekonsolen wie der PS4. Außerdem im Angebot: Google Chromecast, Amazon Fire-TV und Co.