Günther weiter im Titelrennen

Sonntag, 18.06.2017

Der 19-jährige Günther wurde zum Abschluss des Rennwochenendes in Ungarn zwar nur Sechster und musste die Gesamtführug damit an seinen siegreichen Rivalen Joel Eriksson (Motopark) abgeben. Der Rückstand auf den Schweden beträgt allerdings nur fünf Punkte (178:183).

Schumacher verpasste nach zwei Top-10-Platzierungen nur im dritten und letzten Rennen als Elfter knapp die Punkteränge. Für den Rookie ging es an diesem Wochenende vor den Toren Budapests im Gesamtklassement damit allerdings bergab, der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ist mit 49 Zählern Zehnter.

"Es waren schwierige Rennen, anfangs war die Geschwindigkeit nicht ganz da", sagte Schumacher: "Aber wir haben Punkte geholt, und darum geht es uns ja. Das wollen wir auch in den kommenden Rennen schaffen."

Günther mit drei Siegen in Serie

Günther war perfekt in das Wochenende gestartet und hatte beim ersten Rennen Pole Position und Sieg eingefahren. Der Erfolg am Samstag war bereits der dritte in Serie für den Oberstdorfer, damit übernahm Günther zunächst die Gesamtführung.

"Das war ein sehr guter Start, und der Sieg hat mir richtig viel bedeutet", sagte er: "Die Gesamtführung zu diesem Zeitpunkt war schön, aber nicht so wichtig. Erst am Ende der Saison werde ich darauf schauen." Seine beiden sechsten Ränge in den Saisonrennen elf und zwölf am Sonntag gaben Eriksson dann die Chance zurückzuschlagen, und der 18-Jährige nutzte sie.

Auch David Beckmann überzeugt

Schumacher war in den ersten beiden Rennen jeweils Neunter geworden, er landete damit in diesem Jahr bislang achtmal in den Top 10. Der Hagener David Beckmann überzeugte am Sonntag indes mit zwei fünften Plätzen, es waren seine besten Ergebnisse dieser Saison.

Als nächstes macht die Formel 3 auf dem Norisring (1./2. Juli) erstmals in dieser Saison in Deutschland Station. Auch der Nürburgring (23./24. September) und der Hockenheimring, wo am 14./15. Oktober das Saisonfinale steigt, stehen im Rennkalender.

