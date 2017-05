Schwerer Sturz: Öttl in Jerez nicht am Start

Samstag, 06.05.2017

Öttl stürzte in der Schlussphase des Moto3-Qualifyings in Jerez und wurde nach einer Untersuchung an der Strecke in eine Klinik gebracht. "Er wird untersucht, um sicher zu sein, dass hier auf den Röntgenbildern nichts übersehen wurde. Er hat nämlich auch Schmerzen im Rücken", so Peter Öttl.

Philipp Öttl hatte in der laufenden Saison nach einem Ausfall beim Auftakt in Katar in Argentinien den vierten Platz belegt und war in den USA Neunter geworden.

