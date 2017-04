Weiß holt vierte deutsche Medaille

Samstag, 22.04.2017

Die dreimalige deutsche Meisterin besiegte im kleinen Finale der Klasse über 78 kg die Ukrainerin Jelysaweta Kalanina und feierte damit ihren größten Karriere-Erfolg.

Zuvor hatten bereits Dominik Ressel (Kronshagen), Giovanno Scoccimarro (Vorsfelde) und Theresa Stoll (Großhadern) in Polens Hauptstadt drei Silbermedaillen geholt. Das Ergebnis der EM 2016 in Kasan (zweimal Einzel-Bronze) haben die DJB-Judoka damit deutlich übertroffen.

Bei den Männern erreichte Johannes Frey (Köln), Bruder des bei der EM fehlenden WM-Dritten Karl-Richard Frey, am Samstag das Achtelfinale, scheiterte dort aber am Russen Kasbek Sankischijew. Am Sonntag stehen in Warschau noch die Mannschafts-Wettbewerbe auf dem Programm.

Alle Mehrsport-News im Überblick