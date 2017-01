Vettel und Wehrlein beim Race of Champions

Freitag, 20.01.2017

Auch Sauber-Pilot Pascal Wehrlein (Worndorf) hofft im Marlins Park Baseball Stadium von Miami auf den Sieg im Einzelwettbewerb am Samstag (ab 21.00 Uhr/Sport1). Zudem tritt der 22-Jährige gemeinsam mit Vettel für Deutschland im Nationencup am Sonntag an (ab 19.00 Uhr/Sport1, ab 18.00 Uhr/Sport1.de).

Bei der vergangenen Austragung des Race of Champions im November 2015 im Londoner Olympiastadion hatte Vettel als erster Deutscher die Einzelwertung gewonnen. Der letzte deutsche Sieg im Teamwettbewerb liegt indes mehr als vier Jahre zurück. Von 2007 bis 2012 hatte Vettel zusammen mit Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher sechsmal in Folge gesiegt.

Weitere prominente Starter in Miami sind unter anderem Williams-Fahrer Felipe Massa (Brasilien), die früheren Formel-1-Piloten Jenson Button (England), David Coulthard (Schottland) und Juan Pablo Montoya (Kolumbien), die NASCAR-Stars Kurt und Kyle Busch (USA) sowie Tom Kristensen (Dänemark), der Rekordsieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans.

