Leichtathletik: Wer überträgt die EM? TV-Übertragung und Livestream.

Vom 6. bis zum 12. August findet die Leichtathletik-EM in Berlin statt. Bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr sämtliche Wettkämpfe im TV und Livestream verfolgen könnt.

Leichtathletik-EM 2018: TV-Übertragung und Livestream

Die ARD und das ZDF werden jeden Wettkampftag der Europameisterschaften im deutschen Free-TV übertragen. Darüber hinaus bieten beide Sender im Internet eine Übertragung der Wettkämpfe via Livestream an. Im täglichen Wechsel wird die EM in der ARD und im ZDF zu sehen sein.

Parallel zur Leichtathletik-EM finden die Europameisterschaften im Schwimmen, Radrennen, Rudern, Triathlon, Golf und Turnen im schottischen Glasgow statt, die ebenfalls von beiden Sendern übertragen werden. Zusammen laufen die Wettbewerbe unter dem Titel "European Championships 2018".

TV-Übertragung Livestream ARD HD / ZDF HD www.ardmediathek.de/tv/live / www.zdf.de/live-tv

Leichtathletik-EM: Die internationalen Stars

Gerade beim Diskuswerfen werden viele Kameras auf Robert und Christoph Harting gerichtet sein. Mittlerweile ist ihr Verhältnis so angespannt, dass die Brüder nicht mehr miteinander reden. Für Robert Harting wird es das letzte internationale Turnier sein.

Im 100m- und 200m-Feld der Frauen führt wohl kein Weg an der Niederländerin Dafne Schippers vorbei, während bei den Langstreckenläufen der Männer der Brite Mo Farah wieder für eine große Show gut sein wird.

Ebenso wird seine Landsfrau Katarina Johnson-Thompson im Siebenkampf und Hochsprung der Frauen wohl für Furore sorgen. Beim Stabhochsprung ist weiterhin der Franzose Renaud Lavillenie der größte Name im Feld. Deutschlands Medaillenhoffnung ist Raphael Holzdeppe.

Leichtathletik-EM 2018: Datum, TV-Übertragung, Wettkämpfe