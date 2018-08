Leichtathletik-EM 2018 in Berlin heute live: TV-Übertragung, Livestream, Entscheidungen

Am siebten Tag der Leichtathletik-EM in Berlin stehen mitunter die Entscheidungen Stabhochsprung der Männer sowie die 100 Meter Staffelläufe an. Bei SPOX gibt es die wichtigsten Infos zum Wettbewerb und der TV-Übertragung im Überblick.

Leichtathletik-EM 2018 heute live: TV-Übertragung und Livestream

Die Leichtathletik-EM wird von ARD und ZDF täglich wechselnd im deutschen Fernsehen übertragen. Beide Sender bieten parallel einen Livestream an. Heute überträgt die ARD die Wettbewerbe. Beginn der Sendung ist unmittelbar nach den Tagesthemen gegen 12 Uhr. Das Moderationsduo Jessy Wellmer und Claus Lufen wird die Zuschauer durch den Tag führen.

TV-Übertragung Livestream ARD HD / ZDF HD ARD / ZDF

Leichtathletik-EM 2018: Deutsche Medaillen-Chancen

Am siebten Wettkampftag ruhen die deutschen Medaillenhoffnungen auf Gesa Felicitas Krause im 3000-m-Hindernislauf der Damen. Ihre größten Erfolge sind der Europameistertitel 2015 und der Gewinn der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2016. Die zweite deutsche Läuferin im Teilnehmerfeld ist Elena Burkard.

Leichtathletik-EM 2018: Alle Entscheidungen des heutigen Tages