Leichtathletik-EM 2018 in Berlin heute live: TV-Übertragung, Livestream, Entscheidungen.

Am sechsten Tag der Leichtathletik-EM in Berlin stehen unter anderem die Entscheidungen im Hochsprung der Herren und 200-Meterlauf der Frauen an. Zwei deutsche Athleten sind verletzungsbedingt aus den Wettkämpfen ausgeschieden. SPOX hat die wichtigsten Infos zur EM und zur TV-Übertragung und Livestream im Überblick.

Leichtathletik-EM 2018 heute live: TV-Übertragung und Livestream

Die Leichtathletik-EM wird täglich von ARD und ZDF abwechselnd im deutschen Fernsehen übertragen. Außerdem bieten beide Sender online einen Livestream an. Heute startet das ZDF mit der Übertragung um 9 Uhr in der Früh, die Sendung endet voraussichtlich um 22 Uhr. Begleitet wird die Sendung vom Moderationsduo Rudi Cerne und Norbert König.

Für alle, die das Event nicht vor dem Bildschirm verfolgen werden, gibt es hier den SPOX-Liveticker mit den wichtigsten Entscheidungen im Überblick.

Leichtathletik-EM 2018: Deutsche Athleten in Autounfall verwickelt

Die deutschen Siebenkämpferinnen Louisa Grauvogel und Mareike Arndt sind bei der Leichtathletik-EM in Berlin in einen Autounfall verwickelt gewesen. Die Athleteninnen wurden daraufhin in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert, schwerwiegende Verletzungen liegen laut Clemens Prokop, Präsident des EM-Organisationskomitees, nicht vor.

Allerdings konnte sowohl Grauvogel als auch Arndt nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen. Derweil holte Carolin Schäfer im Siebenkampf für Deutschland die Bronzemedaille.

Leichtathletik-EM 2018: Alle Entscheidungen des heutigen Tages