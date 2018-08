Leichtathletik-EM 2018 in Berlin heute live: TV, Livestream, Entscheidungen

Am zweiten Tag der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin stehen die ersten Medaillen-Entscheidungen an. Aus deutscher Sicht ist unter anderem Kugelstoßer David Storl ein Kandidat für Edelmetall. Hier bekommt ihr einen Überblick über die Übertragung im TV und Livestream und alle heutigen Entscheidungen.

Leichtathletik-EM 2018 heute live: Die Übertragung im TV und Livestream

Die Leichtathletik-EM wird als Teil der European Championships jeden Tag im Wechsel im ARD oder ZDF übertragen. Am heutigen Dienstag meldet sich das ZDF bereits ab 9.05 Uhr.

Beide Sender bieten neben der Übertragung im TV auch einen eigenen Livestream im Internet an. Alles weitere zur Übertragung der Europameisterschaft erfahrt ihr hier.

© getty

Leichtathletik-EM 2018 im Liveticker

Sollte es euch nicht möglich sein, die Leichtathletik-EM in Bewegtbildern zu verfolgen, habt ihr bei uns die Möglichkeit, den gesamten Tag im Liveticker zu verfolgen. Dieser startet bereits um 8 Uhr.

Leichtathletik-EM 2018 heute live: Die deutschen Medaillen-Kandidaten

Die Leichtathletik-EM startet heute mit den ersten Entscheidungen und aus deutscher Sicht kann man sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Besonders Kugelstoßer David Storl ist ein echter Kandidat auf Edelmetall, in der gestrigen Qualifikation machte er einen guten Eindruck und übertraf die benötigten 20,40 Meter locker im ersten Versuch. Seine 20,63 Meter waren die beste Weite der Qualifikation.

Auch bei den 100 Metern der Damen könnte es mit Glück zu einer deutschen Medaille reichen. In den Vorläufen war niemand schneller als Lisa-Marie Kwayie. Das lag aber auch daran, dass die Schnellsten (wie zum Beispiel Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto) automatisch für die Halbfinals qualifiziert waren. Bei den Männern erreichten Julian Reus und Lukas Jakubczyk zwar das Halbfinale, eine Medaille scheint aber unwahrscheinlich.

Leichtathletik-EM 2018: Alle Entscheidungen des heutigen Tages