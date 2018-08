Leichtathletik-EM 2018 in Berlin heute live: TV, Livestream, Entscheidungen

Auch am dritten Tag der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin werden wieder einige Medaillen vergeben. Diskuswerfer Robert Harting versucht die Überraschung und Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat gute Chancen auf die Goldmedaille. SPOX zeigt Euch, wo die Europameisterschaft im TV und Livestream übertragen wird und welche Entscheidungen heute anstehen.

Leichtathletik-EM 2018 heute live: Die Übertragung im TV und Livestream

Die beiden Free-TV-Sender wechseln sich bei der Übertragung der Leichtathletik-EM ab. Sie ist als Teil der European Championships jeden Tag zu sehen. Heute ist die ARD dran und sendet ab 9 Uhr.

Wie an allen Tagen bieten beide Sender neben der Übertragung im TV einen kostenlosen Livestream auf der Homepage an. Alles weitere zur Übertragung der Europameisterschaft erfahrt ihr hier.

© getty

Leichtathletik-EM 2018 im Liveticker

Wer die Leichtathletik-EM nicht in Bewegtbildern anschauen kann, bleibt mit unserem Liveticker stets auf dem Laufenden. Heute beginnt die Berichterstattung um 9 Uhr.

Leichtathletik-EM 2018 heute live: Die deutschen Medaillen-Kandidaten

Für eine Überraschung sorgen könnte Robert Harting. Zwar ist er in dieser Saison durch eine Knieverletzung gehandicapt, jedoch ist der 33-Jährige gut in Form. In der Qualifikation war er mit 63,26 Metern gut dabei. Sein Bruder Christoph, dem eigentlich mehr Chancen zugetraut wurden, scheiterte in der Quali. Der Olympiasieger leistete sich am Dienstag drei Fehlversuche.

Größere Chancen hat die Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Die Qualifikation schaffte sie mit 18,83 Metern locker. Diese Weite könnte sogar schon für einen Medaillengewinn reichen. Auch Alina Kenzel und Sara Gambetta qualifizierten sich für das Finale, gehen allerdings eher als Außenseiterinnen in den Wettkampf.

Leichtathletik-EM 2018: Alle Entscheidungen des heutigen Tages