Leichtathletik-EM 2018: Medaillenspiegel der Wettkämpfe in Berlin

Vom 6. bis zum 12. August 2018 findet in Berlin die Leichtathletik-Europameisterschaft statt. Welches Land erreicht am meisten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen? Wie schneiden die Deutschen ab? Hier findet ihr den Medaillenspiegel.

Den ewigen Medaillenspiegel für die nicht mehr existierende Sowjetunion an, die insgesamt 333 Medaillen und damit 46 mehr als Großbritannien (287) gewonnen hat.

Der Medaillenspiegel der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin:

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Albanien 0 0 0 0 Armenien 0 0 0 0 Authorised Neutral Athletes 0 0 0 0 Belarus 0 0 0 0 Belgien 0 0 0 0 Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 Bulgarien 0 0 0 0 Dänemark 0 0 0 0 Deutschland 0 0 0 0 Estland 0 0 0 0 Finnland 0 0 0 0 Frankreich 0 0 0 0 Georgien 0 0 0 0 Gibraltar 0 0 0 0 Griechenland 0 0 0 0 Großbritannien 0 0 0 0 Irland 0 0 0 0 Island 0 0 0 0 Israel 0 0 0 0 Italien 0 0 0 0 Kosovo 0 0 0 0 Kroatien 0 0 0 0 Lettland 0 0 0 0 Litauen 0 0 0 0 Luxemburg 0 0 0 0 Malta 0 0 0 0 Moldau 0 0 0 0 Monaco 0 0 0 0 Montenegro 0 0 0 0 Niederlande 0 0 0 0 Norwegen 0 0 0 0 Österreich 0 0 0 0 Polen 0 0 0 0 Portugal 0 0 0 0 Rumänien 0 0 0 0 San Marino 0 0 0 0 Schweden 0 0 0 0 Schweiz 0 0 0 0 Serbien 0 0 0 0 Slowakei 0 0 0 0 Slowenien 0 0 0 0 Spanien 0 0 0 0 Tschechien 0 0 0 0 Türkei 0 0 0 0 Ukraine 0 0 0 0 Ungarn 0 0 0 0 Zypern 0 0 0 0

Leichtathletik-EM 2018: So funktioniert der Medaillenspiegel

Auch bei der Leichtathletik-EM gilt das altbewährte System "The winner takes it all". Der Medaillenspiegel wird primär nach gewonnenen Goldmedaillen geordnet, unabhängig davon wie viele Silber- und Bronzemedaillen gewonnen wurden. Nur bei einem Gleichstand zählen die Silbermedaillen - sind auch dort beide Nationen auf dem gleichen Stand, werden die Bronzemedaillen in die Wertung einbezogen.

Kritiker bemängeln an diesem System, dass so die Wertigkeit von Silber- und Bronzemedaillen heruntergesetzt wird. Aus diesem Grund gibt es in der obigen Tabelle eine extra Spalte, die die Anzahl der insgesamt gewonnenen Medaillen aufzeigt, unabhängig von ihrer Farbe.

Wie sah der Medaillenspiegel bei der Leichtathletik-EM 2016 aus?

Alle zwei Jahre kämpfen die Leichtathleten bei Europameisterschaften um Edelmetall. 2016 fanden die Wettkämpfe in Amsterdam statt. Den Medaillenspiegel führte nach dem letzten Tag Polen an, die insgesamt sechs Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen und eine Bronzemedaille.

Deutschland holte insgesamt zwar vier Medaillen mehr, wurde aufgrund der weniger erreichten Goldmedaillen aber schlussendlich nur Zweiter (5 Gold/4 Silber/7 Bronze). Den dritten Platz sicherte sich Großbritannien (5/3/8).