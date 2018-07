Leichtathletik-EM 2018 in Berlin: Livestream, TV-Übertragung, Disziplinen, Athleten

Moscow Ladies Open Women Single Live WTA Moskau: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Live WTA Nanchang: Tag 4 Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Pressekonferenz (DELAYED) World Matchplay World Matchplay: Tag 6 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Viertelfinale Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker: Weigh-In (DELAYED) BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay World Matchplay: Tag 7 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Halbfinale Matchroom Boxing Dillian Whyte vs Joseph Parker World Matchplay World Matchplay: Halbfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale World Matchplay World Matchplay: Finale IndyCar Series Honda Indy 200 BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 2 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 3 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 3 Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 4 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Tag 4 Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Viertelfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 Citi Open Women Single WTA Washington, D.C.: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Viertelfinale Los Cabos Open Men Single ATP Los Cabos: Halbfinale Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Viertelfinale NBA Team Africa -

Nachdem 2017 die Leichtathletik-WM stattfand, steht in diesem Sommer wieder die EM an. SPOX gibt einen Überblick darüber, wann die Europameisterschaft in Berlin startet, wo sie im TV und Livestream zu verfolgen ist und welche (deutschen) Top-Teilnehmer in welchen Disziplinen dabei sind. Außerdem werdet ihr im Laufe des Wettbewerbs über die aktuellen Ergebnisse informiert.

2018 steigt die 24. Leichtathletik-Europameisterschaft. Nachdem die deutsche Hauptstadt das Event austrägt, folgt 2020 Paris.

Wann und wo findet die Leichtathletik-EM 2018 statt?

Wenngleich die Qualifikation schon am 6. August stattfindet, ist der offizielle Start der Leichtathletik-EM am 7. August. Die Wettstreits dauern dann über sechs Tage bis zum 12. August an.

Kampfstätte ist in diesem Sommer das Berliner Olympiastadion. Dort wurden 1936 nicht nur die Olympischen Spiele, sondern 2009 auch die Weltmeisterschaft ausgetragen. Letztere ist besonders in Erinnerung geblieben, weil Usain Bolt damals seinen bis heute gültigen Weltrekord über die 100 Meter aufgestellt hat - 9,58 Sekunden brauchte "The Lightning" für die Sprintstrecke.

© getty

Wer überträgt die Leichtathletik-EM 2018 im TV und Livestream?

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragung im deutschen Free-TV. Welche Wettbewerbe wo zu sehen sind, steht bislang nicht fest. Allerdings ist klar: Die ARD zeigt den ersten, dritten, fünften und letzten Wettkampftag, das ZDF entsprechend den zweiten und vierten Tag.

Alternativ zum TV-Angebot stellen beide Sender auch jeweils einen Livestream zur kostenlosen Verfügung. Auf zdf.de und sportschau.de ist die Europameisterschaft also ebenfalls zu verfolgen.

Darüber hinaus ist die Leichtathletik-EM Teil der European Championships. Diese finden zeitgleich mit sechs weiteren Europameisterschaften (Schwimmen, Turnen, Rudern, Golf, Rad, Triathlon) vom 1. bis 12. August im schottischen Glasgow statt, welche auch im Free-TV zu sehen sind.

Zeitplan bei der Leichtathletik-EM 2018: Disziplinen und Entscheidungen





Dienstag, 7. August: Vormittag-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 8:35 50 km Gehen Männer Finale 8:35 50 km Gehen Frauen Finale 9:30 100 m Männer Zehnkampf 9:40 Diskuswurf Männer Qualifikation A 10:00 400 m Hürden Frauen Runde 1 10:10 Kugelstoßen Frauen Qualifikation 10:30 Weitsprung Männer Zehnkampf 10:35 400 m Männer Runde 1 11:05 800 m Frauen Runde 1 11:10 Diskuswurf Männer Qualifikation B 11:40 3.000 m Hindernis Männer Runde 1 11:50 Kugelstoßen Männer Zehnkampf

Dienstag, 7. August: Abend-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 18:30 Hochsprung Männer Zehnkampf 18:45 Hammerwurf Männer Finale 19:05 Stabhochsprung Frauen Qualifikation 19:05 100 m Frauen Halbfinale 19:30 100 m Männer Halbfinale 19:55 400 m Hürden Männer Halbfinale 20:20 10.000 m Männer Finale 20:33 Kugelstoßen Männer Finale 21:00 400 m Männer Zehnkampf 21:30 100 m Frauen Finale 21:50 100 m Männer Finale

Mittwoch, 8. August: Vormittag-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 9:35 110 m Hürden Männer Zehnkampf 10:10 100 m Hürden Frauen Runde 1 10:20 Diskuswurf Männer Zehnkampf A 10:50 200 m Männer Runde 1 11:05 Dreisprung Frauen Qualifikation 11:30 400 m Frauen Runde 1 11:40 Diskuswurf Männer Zehnkampf B 12:00 Stabhochsprung Männer Zehnkampf A 12:05 1.500 m Männer Runde 1 13:00 Speerwurf Männer Qualifikation A 13:15 Stabhochsprung Männer Zehnkampf B 14:25 Speerwurf Männer Qualifikation B

Mittwoch, 8. August: Abend-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 17:50 Speerwurf Männer Zehnkampf A 18:25 Hochsprung Frauen Qualifikation 19:00 Speerwurf Männer Zehnkampf B 19:10 400 m Hürden Frauen Halbfinale 19:35 400 m Männer Halbfinale 19:45 Weitsprung Männer Finale 20:00 800 m Frauen Halbfinale 20:15 Kugelstoßen Frauen Finale 20:20 200 m Männer Halbfinale 20:25 Diskuswurf Männer Finale 20:45 10.000 m Frauen Finale 21:35 1.500 m Männer Zehnkampf

Donnerstag, 9. August: Vormittag-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 9:30 Diskuswurf Frauen Qualifikation A 10:00 100 m Hürden Frauen Siebenkampf 10:30 Weitsprung Frauen Qualifikation 10:50 Hochsprung Frauen Siebenkampf 10:55 110 m Hürden Männer Runde 1 11:00 Diskuswurf Frauen Qualifikation B 11:30 800 m Männer Runde 1 12:30 Speerwurf Frauen Qualifikation A 14:00 Speerwurf Frauen Qualifikation B

Donnerstag, 9. August: Abend-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 19:15 Stabhochsprung Frauen Finale 19:20 Kugelstoßen Frauen Siebenkampf 19:25 100 m Hürden Frauen Halbfinale 19:45 Hochsprung Männer Qualifikation 19:50 400 m Frauen Halbfinale 20:15 400 m Hürden Männer Finale 20:22 Speerwurf Männer Finale 20:30 200 m Frauen Siebenkampf 21:00 200 m Männer Finale 21:20 3.000 m Hindernis Männer Finale 21:50 100 m Hürden Frauen Finale

Freitag, 10. August: Vormittag-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 10:00 Hammerwurf Frauen Qualifikation A 10:50 Weitsprung Frauen Siebenkampf 11:15 Stabhochsprung Männer Qualifikation 11:25 200 m Frauen Runde 1 11:30 Hammerwurf Frauen Qualifikation B 12:00 1.500 m Frauen Runde 1 12:25 3.000 m Hindernis Frauen Runde 1 12:40 Dreisprung Männer Qualifikation 12:50 Speerwurf Frauen Speerwurf A 13:05 4x400 m Männer Runde 1 13:40 4x400 m Frauen Runde 1 14:05 Speerwurf Frauen Siebenkampf B

Freitag, 10. August: Abend-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 19:10 110 m Hürden Männer Halbfinale 19:20 Hochsprung Frauen Finale 19:35 800 m Männer Halbfinale 19:55 200 m Frauen Halbfinale 20:10 Dreisprung Frauen Finale 20:20 800 m Frauen Siebenkampf 20:25 Speerwurf Frauen Finale 20:50 400 m Hürden Frauen Finale 21:05 400 m Männer Finale 21:20 800 m Frauen Finale 21:35 110 m Hürden Männer Finale 21:50 1.500 m Männer Finale

Samstag, 11. August: Vormittag-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 9:05 20 km Gehen Frauen Finale 11:55 20 km Gehen Männer Finale

Samstag, 11. August: Abend-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 20:00 Hochsprung Männer Finale 20:05 Weitsprung Frauen Finale 20:20 400 m Frauen Finale 20:25 Diskuswurf Frauen Finale 20:35 800 m Männer Finale 20:50 200 m Frauen Finale 21:00 5.000 m Männer Finale 21:30 4x400 m Männer Finale 21:50 4x400 m Frauen Finale

Sonntag, 12. August: Vormittag-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 9:05 Marathon Frauen Finale 10:00 Marathon Männer Finale

Sonntag, 12. August: Abend-Session





Uhrzeit Wettbewerb Geschlecht Runde 19:10 Stabhochsprung Männer Finale 19:30 4x100 m Frauen Runde 1 19:30 Hammerwurf Frauen Finale 19:50 4x100 m Männer Runde 1 20:05 Dreisprung Männer Finale 20:15 3.000 m Hindernis Frauen Finale 20:35 1.500 m Frauen Finale 20:55 5.000 m Frauen Finale 21:20 4x100 m Frauen Finale 21:35 4x100 m Männer Finale

© getty

Deutsche Athleten bei der Leichtathletik-EM 2018:

Der Kader des deutschen Teams ist groß, in der Folge finden sich die Topstars, die vor ihrem Heimpublikum antreten dürfen:

100/200 Meter: Lisa Meyer, Julian Reus

100 Meter Hürden: Pamela Dutkiewicz, Cindy Roleder

3000 Meter Hindernis: Gesa Felicitas Krause

Diskuswurf: Robert Harting

Kugelstoßen: Christina Schwartz

Siebenkampf: Carolin Schaefer

Speerwurf: Thomas Röhler, Johannes Vetter

Stabhochsprung: Raphael Holzdeppe

Weitsprung: Sosthene Moguenara

Robert Hartings letzte EM

Lange musste Robert Harting um seine EM-Teilnahme zittern, nun steht aber fest: Der Goldmedaillengewinner im Diskurswurf von 2012 bekommt seinen Abschied auf großer Bühne. Beim entscheidenden Vorwettkampf in Nürnberg hatte Harting mit Platz drei das nötige Ergebnis erzielt.

"Leute, nun es ist offiziell!!! Ich darf bei der EM in Berlin meine internationale Karriere abschließen! Dort wo alles angefangen hat, wird es nun auch wirklich enden", schrieb er bei Instagram: "Ich freue mich unglaublich darauf! Mein Körper macht es mir nicht leicht, aber ich werde noch einmal alles geben! Für euch, meine Familie und alle, die mich unterstützt haben und es immer noch tun!"

Internationale Stars bei der Leichtathletik-EM 2018:

Insgesamt werden rund 1.600 Athleten aus den 51 Mitgliedsverbänden des Europäischen Leichtathletikverbandes (EAA) bei dem Turnier in Berlin teilnehmen. Die internationalen Stars dabei sind:

100/200 Meter: Dafne Schippers (Niederlande)

400 Meter Hürden: Karsten Warholm (Norwegen)

Diskuswurf: Piotr Malachowski (Polen)

Hammerwurf: Pawl Fajdek (Polen), Anita Wlodarczyk (Polen)

Hochsprung: Maria Lasitskene (Russland), Yuliya Levchenko (Ukraine)

Langstrecke/Marathon: Mohamed Farah (Großbritannien)

Siebenkampf: Nafissatou Thiam (Belgien)

Siebenkampf/Hochsprung: Katarina Johnson-Thompson (Großbritannien)

Stabhochsprung: Renaud Lavillenie (Frankreich), Ekaterini Stefanidi (Griechenland)

Weitsprung: Greg Rutherford (Großbritannien), Ivana Spanovic (Serbien)

Zehnkampf: Kevin Mayer (Frankreich)

© getty

Tickets für die Leichtathletik-EM 2018: Preise und Dauerkarten

Tickets für die EM in Berlin gibt es unter anderem telefonisch (Nummer auf der offiziellen Website) zu erwerben. Es gibt sowohl Einzel- als auch Familien- und Mehrfach-Tickets. Dauerkarten oder Wochenendtickets stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die Preise variieren je nach Klasse von 15 bis 795 Euro. Ermäßigungen gibt es für Schüler, Studenten, Azubis und Menschen mit Behinderungen, ALGII-Empfänger, Rentner sowie Kampfrichter und Übungsleiter des DLV.

Maskottchen bei der Leichtathletik-EM 2018: Berlino, der Bär

Passend zum Berliner Stadtwappen ist auch das Maskottchen bei der EM ein Bär. Der auf der Homepage als "tapsiges, tollpatschiges und immer fröhliches Bärchen, das immer einen Schabernack auf Lager hat" beschriebene Maskottchen heißt Berlino.

© getty

Wo fanden die Leichtathletik-Europameisterschaften bisher statt?

Jahr Austragungsort 1934 Turin (Italien) 1938 Paris (Frankreich) 1938 Wien (Österreich) 1946 Oslo (Norwegen) 1950 Brüssel (Belgien) 1954 Bern (Schweiz) 1958 Stockholm (Schweden) 1962 Belgrad (Jugoslawien, heutiges Serbien) 1966 Budapest (Ungarn) 1969 Athen (Griechenland) 1971 Helsinki (Finnland) 1974 Rom (Italien) 1978 Prag (Tschechien) 1982 Athen (Griechenland) 1986 Stuttgart (Deutschland) 1990 Split (damals Jugoslawien, heutiges Kroatien) 1994 Helsinki (Finnland) 1998 Budapest (Ungarn) 2002 München (Deutschland) 2006 Göteborg (Schweden) 2010 Barcelona (Spanien) 2012 Helsinki (Finnland) 2014 Zürich (Schweiz) 2016 Amsterdam (Niederlande)

Ewiger Medaillenspiegel bei der Leichtathletik-Europameisterschaft