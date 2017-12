Krause und Gabius "Läufer des Jahres" 2017

NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause und Marathon-Ass Arne Gabius sind als Deutschlands "Läufer des Jahres" 2017 ausgezeichnet worden. Bei der vom Deutschen Leichtathletik-Verband initiierten Publikumswahl setzten sich beide zum jeweils dritten Mal durch.

Krause, die den deutschen Rekord in der abgelaufenen Saison zweimal verbessert und bei der WM in Peking nach einem fremdverschuldeten Sturz nur Platz neun belegt hatte, lag bei ihrem dritten Sieg in Serie mit 32 Prozent der Stimmen vor Mittelstrecken-Aufsteigerin Konstanze Klosterhalfen (22 Prozent) und Dauerbrennerin Sabrina Mockenhaupt (20).

Gabius, der bei seinem ersten beendeten Marathon seit zwei Jahren im Oktober in Frankfurt mit 2:09:59 Stunden überzeugt hatte, siegte Arne Gabius mit 45 Prozent vor Hendrik Pfeiffer (Wattenscheid/21 Prozent), dem Sieger des Köln-Marathons und WM-Teilnehmer Richard Ringer (13), der die Wahl im Vorjahr gewonnen hatte.