Korruption: Auch Bubka unter Verdacht

Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Malaga Premiership Gloucester -

Worcester Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Jorge Linares -

Luke Campbell World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Premiership Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Premiership Wasps -

Bath Rugby

Sergej Bubka, Vizepräsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF und Mitglied der Exekutive im Internationalen Olympischen Komitee (IOC), muss sich für eine Geldzahlung an den höchst umstrittenen russischen Sportfunktionär Walentin Balachnitschew rechtfertigen. Laut der französischen Zeitung Le Monde habe der Ukrainer am 18. Juni 2009 45.000 Dollar (damals gut 32.000 Euro) an eine Offshore-Firma von Balachnitschew, als ehemaliger russischer Verbandspräsident eine zentrale Figur im russischen Dopingskandal, überwiesen.

Über seinen Anwalt wies der ehemalige Stabhochsprung-Weltrekordler Bubka den Verdacht eines Fehlverhaltens gegenüber der L'Équipe zurück. Bei dem Geld habe es sich um ein Beraterhonorar für Balachnitschew im Rahmen von Bubkas Stabhochsprung-Meeting in der Ukraine gehandelt. Balachnitschew, ehemaliger Schatzmeister der IAAF, ist seit Januar 2016 wegen Korruption vom Weltverband IAAF auf Lebenszeit gesperrt.

Le Monde berichtet zudem, dass etwa zum gleichen Zeitpunkt der Bubka-Zahlung ein fast identischer Betrag von der Firma Balachnitschews auf ein Konto von Papa Massata Diack, Sohn des ehemaligen IAAF-Präsidenten Lamine Diack, überwiesen wurde. Den Diacks wird unter anderem vorgeworfen, gegen Zahlung Dopingvergehen vertuscht zu haben. Außerdem wird Diack senior verdächtigt, bei der Vergabe der Olympischen Spiele 2016 an Rio de Janeiro Stimmen verkauft zu haben. Er steht derzeit in Paris unter Hausarrest. Sein Sohn Papa verlässt seine Heimat Senegal nicht mehr, weil Interpol mit internationalem Haftbefehl nach ihm fahndet.

Die erfolgreichsten Sportler bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften © getty 1/21 Usain Bolt, der erfolgreichste Teilnehmer bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften aller Zeiten, tritt zurück. Zur Feier des Tages stellt euch SPOX die zehn erfolgreichsten Frauen und Männer bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften vor © getty 2/21 Platz 10, Veronica Campbell-Brown (Jamaika): Von 2005 bis 2015 gewann die Sprinterin insgesamt 11 Medaillen (3x Gold, 7x Silber, 1x Bronze) © getty 3/21 Platz 9, Jackie Joyner-Kersee (USA): Von 1987 bis 1993 gewann die Siebenkämpferin und Weitspringerin insgesamt 4 Medaillen, allesamt in Gold © getty 4/21 Platz 8, Valerie Adams (Neuseeland): Von 2005 bis 2013 gewann die Kugelstoßerin insgesamt 5 Medaillen (4x Gold, 1x Bronze) © getty 5/21 Platz 7, Vivian Cheruiyot (Kenia): Von 2007 bis 2017 gewann die Langstreckenläuferin insgesamt 5 Medaillen (4x Gold, 1x Silber) © getty 6/21 Platz 6, Jearl Miles Clark (USA): Von 1991 bis 2003 gewann die Spezialistin im 400- und 800-Meter-Lauf insgesamt 9 Medaillen (4x Gold, 3x Silber, 2x Bronze) © getty 7/21 Platz 5, Tirunesh Dibaba (Äthiopien): Von 2003 bis 2017 gewann die Langstreckenläuferin insgesamt 6 Medaillen (5x Gold, 1x Silber) © getty 8/21 Platz 4, Sanya Richards-Ross (USA): Von 2003 bis 2017 gewann die Sprinterin insgesamt 7 Medaillen (5x Gold, 2x Silber) © getty 9/21 Platz 3, Gail Devers (USA): Von 1991 bis 2001 gewann die (Hürden-)Sprinterin insgesamt 8 Medaillen (5x Gold, 3x Silber) © getty 10/21 Platz 2, Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika): Von 2007 bis 2017 gewann die Sprinterin insgesamt 9 Medaillen (7x Gold, 2x Silber) © getty 11/21 Platz 1, Allyson Felix (USA): Von 2005 bis 2017 gewann die Sprinterin insgesamt 13 Medaillen (9x Gold, 3x Silber, 1x Bronze) © getty 12/21 Platz 10, Maurice Greene (USA): Von 1997 bis 2001 gewann der Sprinter insgesamt 5 Medaillen, alle in Gold © getty 13/21 Platz 9, Lars Riedel (Deutschland): Von 1991 bis 2001 gewann der Diskuswerfer insgesamt 6 Medaillen (5x Gold, 1x Bronze) © getty 14/21 Platz 8, Kenenisa Bekele (Äthiopien): Von 2003 bis 2009 gewann der Langstreckenläufer insgesamt 6 Medaillen (5x Gold, 1x Bronze) © getty 15/21 Platz 7, Jeremy Wariner (USA): Von 2005 bis 2009 gewann der 400-Meter-Spezialist insgesamt 6 Medaillen (5x Gold, 1x Silber) © getty 16/21 Platz 6, Serhij Bubka (Ukraine): Von 1983 bis 1997 gewann der Stabhochspringer insgesamt 6 Medaillen, allesamt in Gold © getty 17/21 Platz 5, Mo Farah (Vereinigtes Königreich): Von 2011 bis 2017 gewann der Langstreckenläufer insgesamt 7 Medaillen (6x Gold, 1x Silber) © getty 18/21 Platz 4, LaShawn Merritt (USA): Von 2007 bis 2015 gewann der Spezialist über 400 Meter insgesamt 10 Medaillen (7x Gold, 3x Silber) © getty 19/21 Platz 3, Michael Johnson (USA): Von 1991 bis 1999 gewann der 200- und 400-Meter-Läufer insgesamt 8 Medaillen, allesamt in Gold © getty 20/21 Platz 2, Carl Lewis (USA): Von 1983 bis 1993 gewann der Sprinter und Weitspringer insgesamt 10 Medaillen (8x Gold, 1x Silber, 1x Bronze) © getty 21/21 Platz 1, Usain Bolt (Jamaika): Von 2007 bis 2017 gewann der Sprinter insgesamt 14 Medaillen (11x Gold, 2x Silber, 1x Bronze)

Zuletzt hatten angebliche Korruptionsvorwürfe rund um die Vergabe vor acht Jahren das IOC erschüttert. Wegen des Verdachts des Stimmenkaufs vor dem Votum für Rio im Oktober 2009 hatte die brasilianische Bundespolizei eine Großrazzia durchgeführt. Im Haus von OK-Chef und IOC-Ehrenmitglied Carlos Arthur Nuzman sowie am Sitz des Comitê Rio 2016 wurde Beweismaterial sichergestellt. Der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees wurde zudem zum Verhör vorgeladen.

Auch der ehemalige Weltklasse-Sprinter Frankie Fredericks soll in eine mögliche Bestechung verwickelt sein. Das IOC-Mitglied aus Namibia war im Juli von der IAAF bis auf Weiteres suspendiert worden. Im IOC musste er von seinem Posten als Vorsitzender der IOC-Evaluierungskommission für die Olympischen Spiele 2024 zurücktreten.