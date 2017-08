Röhler in der IAAF-Athletenkommission

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 National Rugby League Rabbitohs -

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler gehört ab dem 1. Januar 2018 für vier Jahre zur Athletenkommission des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Bei der im Rahmen der WM in London durchgeführten Wahl erhielt der 25-Jährige aus Jena 691 Stimmen.

"Jetzt habe ich die Möglichkeit, für die Belange der Athleten auf internationaler Ebene einzustehen und die Leichtathletik sowie meine Disziplin aktiv weiterzuentwickeln", sagte Röhler.

Der anhaltende Kampf gegen Doping sei "wohl die wichtigste Aufgabe, um auch in Zukunft einen fairen und vor allem sauberen Sport zu betreiben. Dafür will ich mich stark machen", kündigte Röhler an. Bei der WM hatte er als Vierter die Medaillenränge verpasst. Gold gewann Johannes Vetter (Offenburg).