Stabhochsprung: Holzdeppe erreicht Finale

Der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe hat bei der Leichtathletik-WM in London das Finale erreicht. Der 27-Jährige aus Zweibrücken übersprang am Sonntagmorgen in der Qualifikation im dritten Versuch 5,70 m, das reichte für den Einzug in den Kampf um die Medaillen am Mittwoch. Eigentlich waren 5,75 m gefordert worden.



"Ich bin sehr erleichtert, denn Qualifikationen haben ja immer auch ihre eigenen Gesetze", sagte Holzdeppe am ZDF-Mikrofon: "Jetzt kann ich mich in aller Ruhe auf das Finale konzentrieren." Das erreichten außer ihm auch alle anderen Medaillen-Kandidaten, darunter Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich), Titelverteidiger Shawn Barber (Kanada), der Weltjahresbeste Sam Kendricks (USA) und Schwedens Wunderkind Armand Duplantis.

Holzdeppe hatte sich im Vorfeld der WM extrem selbstbewusst präsentiert. "Ich möchte meinen Titel wieder zurückhaben", sagte er dem SID: "Schon vor zwei Jahren war ich ganz knapp Zweiter, jetzt will ich wieder ganz oben stehen." Vor vier Jahren in Moskau war er als erster Deutscher Weltmeister im Stabhochsprung geworden.