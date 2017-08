200-Meter-Gold für Sensationsmann

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Tag 4 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Sharks Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Session 2 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 2 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 National Rugby League Rabbitohs -

Warriors Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters Tag 1 National Rugby League Broncos -

Dragons Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale National Rugby League Broncos -

Eels New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale

Nach dem Startverzicht von Usain Bolt hat Ramil Guliyev bei der Leichtathletik-WM in London völlig überraschend Gold über 200 m gewonnen. Der Türke verwies nach 20,09 Sekunden Wayde van Niekerk (20,11) 48 Stunden nach dessen Triumph über die doppelte Distanz auf Platz zwei

Jereem Richards (Trinidad und Tobago) musste sich nach einem Foto-Finish-Entscheid mit Bronze begnügen.

"Ich habe viel mehr drauf, und das will ich in Zukunft zeigen", sagte van Niekerk. Isaac Makwala (Botswana) wurde 32 Stunden nach Ablauf seiner Quarantäne wegen des Verdachts auf eine Norovirus-Erkrankung in 20,44 Sekunden nur Sechster. "Ich glaube, über die 400 hätte ich eine Medaille holen können. Das ist die Strecke auf die ich meinen Fokus gelegt habe", sagte Makwala.

Bolt hatte bereits im Vorfeld der WM angekündigt, seinen Titel über 200 m nicht verteidigen zu wollen. Über 100 m hatte der Jamaikaner nur Bronze geholt, nach den Titelkämpfen beendet der 30-Jährige seine Karriere. Aleixo-Platini Menga hatte seinen Start wegen Achillessehnen-Problemen absagen müssen.