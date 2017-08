Dutkiewicz gewinnt WM-Bronze

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 2 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Halbfinale und Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 National Rugby League Rabbitohs -

Warriors Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters Tag 1 National Rugby League Broncos -

Dragons Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather -

McGregor: Main Fight Pressekonferenz National Rugby League Broncos -

Eels New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Mayweather -

McGregor: Undercard Pressekonferenz Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather -

McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2

Die deutsche Meisterin Pamela Dutkiewicz hat bei ihrer WM-Premiere Bronze über 100 m Hürden gewonnen. Nach 12,72 Sekunden musste sich die 25-Jährige in London nur Weltmeisterin Sally Pearson aus Australien (12,59) und Peking-Olympiasiegerin Dawn Harper-Nelson (12,63/USA) geschlagen geben.

Dutkiewicz gewann damit die zweite Medaille für das deutsche Team bei den Titelkämpfen an der Themse. Pearson hatte vor fünf Jahren in London Olympia-Gold gewonnen. "Ich war in einem Flow. Es ist mir zwar ein kleiner Fehler passiert, aber es hat gereicht. Ich kann es gar nicht glauben", sagte Dutkiewicz im ZDF, ehe sie sich auf die Ehrenrunde machte.

Ricarda Lobe (Mannheim) war im Halbfinale ausgeschieden, für Nadine Hildebrand (Sindelfingen) war bereits im Vorlauf Endstation. Europameisterin Cindy Roleder war verletzungsbedingt nicht am Start, die Leipzigerin hatte 2015 in Peking sensationell Silber gewonnen.