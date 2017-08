Holzdeppe bleibt ohne WM-Medaille

Rogers Cup Women Single Live WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

Sharks Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Viertelfinale -

Session 1 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Halbfinale -

Session 2 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Finale Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 National Rugby League Rabbitohs -

Warriors Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters Tag 1 National Rugby League Broncos -

Dragons Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe hat bei der Leichtathletik-WM in London einen Salto nullo hingelegt und verpasste damit eine Medaille. Der 27 Jahre alte Ex-Weltmeister scheiterte dreimal an seiner Anfangshöhe von 5,50 m.

Stabhochspringer Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) hat bei der Leichtathletik-WM in London einen Salto nullo hingelegt und ist damit ohne Medaille. Der 27 Jahre alte Ex-Weltmeister scheiterte dreimal an seiner Anfangshöhe von 5,50 m und erlebte damit ein ähnliches Desaster wie bei Olympia 2016, als er bereits in der Qualifikation ausgeschieden war.

Holzdeppe war 2013 in Moskau Weltmeister geworden und hatte zwei Jahre später in Peking Silber geholt. In London hatte er bei Olympia 2012 Bronze gewonnen.