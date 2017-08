Coe: "Nicht das perfekte Drehbuch"

Citi Open Women Single WTA Washington: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Finale Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 1 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 2 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 3 Rogers Cup Women Single WTA Toronto: Tag 4 Auckland Darts Masters Auckland Darts Masters: Tag 1 National Rugby League Broncos -

IAAF-Präsident Sebastian Coe hat im Finale über 100 m bei der Leichtathletik-WM in London offenbar Usain Bolt die Daumen gedrückt. Der Abend habe sich "nicht an das perfekte Drehbuch" gehalten", sagte der Brite der BBC nach dem Sieg von Justin Gatlin (9,92). Der 35-Jährige wurde in seiner Karriere bereits zwei Mal des Dopings überführt, Bolt blieb hinter dem zweitplatzierten Christian Coleman nur Bronze (9,95).



"Es ist nicht das schlechteste Ergebnis aller Zeiten", sagte Coe, es mache ihn aber auch nicht euphorisch, wenn "jemand, der zwei Dopingsperren abgesessen hat, mit einem unserer glitzernden Preise weggeht - aber er ist berechtigt, hier zu sein." Wenn er Gatlin treffe, werde er ihm auch gratulieren, sagte Coe.

Er würde aber nie "die Tür schließen" für lebenslange Sperren nach Dopingvergehen, sagte Coe, "die Mehrheit" der Leichtathletik würde eine solche Regel unterstützen. Allerdings sei diese Idee von Gerichten immer wieder zurückgewiesen worden.