Weltmeister kommen nach Berlin

Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 National Rugby League Rabbitohs -

Warriors Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters Tag 1 National Rugby League Broncos -

Dragons Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight Pressekonferenz National Rugby League Broncos -

Eels New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard Pressekonferenz Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 National Rugby League Storm -

Rabbitohs New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 3

Elf Tage vor dem 76. ISTAF der Leichtathleten im Berliner Olympiastadion haben drei weitere Weltmeister ihre Teilnahme zugesagt.

Neben Speerwurf-Ass Johannes Vetter (Offenburg) und Sprint-Star Dafne Schippers (Niederlande) werden auch Caster Semenya (Südafrika), Andrius Gudzius (Litauen) und Phyllis Francis (USA) am 27. August beim ältesten Leichtathletik-Meeting der Welt an den Start gehen.

"Toll, dass so viele Weltklasse-Athleten ins Olympiastadion kommen, darunter sechs Weltmeister, die schon jetzt zugesagt haben", sagte Meeting-Direktor Martin Seeber: "Wir werden in den nächsten Tagen weitere Weltmeister und Medaillengewinner aus London verpflichten. Die ISTAF-Zuschauer können sich auf spannende Duelle in allen Disziplinen freuen."

Insgesamt werden rund 180 Athleten an den Start gehen, darunter auch die Berliner Diskus-Olympiasieger Robert und Christoph Harting, der französische Stabhochsprung-Weltrekordler Renaud Lavillenie, Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) und die Shooting Stars Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) und Gina Lückenkemper (Dortmund).